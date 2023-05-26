Malezya Hava Kuvvetleri’ne 100 milyon dolarlık 3 ANKA

Türk savunma sanayisi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) yeni bir ihracat başarısına imza attı.

Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Malezya Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında, yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edilecek. Uydu kontrolü yeteneğine sahip ANKA'larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak. Teslimatların 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Terzi usulü İHA

Sözleşme, Faz-1 olarak adlandırılırken, Malezya'nın ANKA tedariki Faz-2, Faz-3 şeklinde devam edecek. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, Malezya ve Endonezya'nın Türkiye ile kardeş ülke olmalarının, siyasi hiçbir problemlerinin bulunmamasının ilişkilere ayrı bir değer kattığını söyledi. Vardan, “Çok uğraştı arkadaşlarımız.

4-4,5 yıl gibi bir çalışmanın sonucunda 3 adet ANKA için anlaşmayı imzaladık. Türkiye adına da önemli bir çalışma. Bununla kalmayacak. Bu, Faz-1 dediğimiz ilk aşama. Bundan sonra devam geleceğini düşünüyoruz" dedi. Ömer Cihad Vardan, Malezya'nın adalardan oluştuğu için uzun menzilli görüş ve uzun süre havada kalma gibi yetenekler istediğini söyledi.

ANKA'ların çok kabiliyetli olduğunu ve bu isteklere karşılık verebildiğini anlatan Vardan, "Malezya'ya vereceğimiz İHA'larımız, ANKA'larımız özel radarlarla donatılacak. Bu nedenle teslimat süresi uzuyor. Terzi usulü dediğimiz, spesifik olarak kendi isteklerine yönelik ekipmanlar yapıp veriyor olacağız" şeklinde konuştu.

"ANKA ile kalmayacak"

Fuar boyunca, başta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah olmak üzere, üst düzey yöneticilerin TUSAŞ standını ziyaret ettiklerini belirten Vardan, Malezya Kralının TUSAŞ'ı da ziyaret ettiğini ve kendilerini çok iyi tanığı nı vurguladı. Vardan, şunları kaydetti: "Münasebetlerimiz sadece ANKA'larla kalmayacak. HÜRJET ile de ilgilendiklerini biliyoruz.

HÜRJET'in ilk uçuşunu yapmış olması ve 2 yıl içinde de envantere girecek olması bizi kapıyı açar duruma getirdi. ANKA'ları çeşitlendirip sayılarını artırma arzumuzun yanında HÜRJET'leri de takdim etme arzumuz var. Kral kendisi de söyledi ziyaretinde. KAAN'ımızla da ilgileniyor. Kendisi de pilot. GÖKBEY'imizle ilgili bize bir yer ayarlıyorlar burada. GÖKBEY'i burada monte etmek, yapmak istiyorlar. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var."

HAVELSAN 3 yeni anlaşmaya imza attı

Havelsan, Malezya'da kritik altyapı ve tesis güvenliği, komuta kontrol, simülasyon sistemleri ve siber güvenlik gibi konularda 3 farklı kuruluşla mutabakat zaptı imzaladı. Bu kapsamda, HAVELSAN ve Ventura IOT Sdn Bhd arasında, kritik altyapı ve tesis güvenliği alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza törenine Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ile Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel de katıldı. HAVELSAN ve G7 Aerospace Sdn Bhd arasında, Hava Kuvvetlerine yönelik projelerde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. HAVELSAN ve Malezya Milli Savunma Üniversitesi arasında da komuta kontrol, simülasyon sistemleri ve siber güvenlik alanlarında işbirliğine yönelik anlaşmaya imza atıldı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Güneydoğu Asya'dan çok şey bekliyoruz. Sadece Malezya değil, Endonezya, Filipinler ve diğer ülkeler işbirliği yapabileceğimiz dost ve müttefiklerimiz" dedi. Nacar ayrıca, Endonezya'da var olan savaş yönetim sistemleri sözleşmelerine yenisini eklediklerini ve bir sözleşme daha imzaladıklarını bildirdi.