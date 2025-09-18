Mark Zuckerberg duyurdu! Meta'nın yeni akıllı gözlükleri geliyor

Milyarder iş insanı Mark Zuckerberg, giyilebilir teknoloji alanındaki yeni adımlarını duyurdu. Sosyal medya devinin yerleşik ekrana sahip ilk akıllı gözlüğü olan Meta Ray-Ban Display modeli tanıtıldı. 799 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen gözlükler, nöral teknoloji ile çalışan bir bileklik aracılığıyla el hareketleriyle kontrol edilebiliyor.

Meta Ray-Ban Display, şirketin yalnızca ses özelliklerine sahip önceki modeli Ray-Ban Meta ile geçen yıl tanıtılan deneysel Orion artırılmış gerçeklik gözlükleri arasında bir köprü görevi görüyor. Orion, 3B görüntüleri kullanıcının gerçek görüş alanının üzerine yerleştirebiliyor, ancak yüksek maliyeti nedeniyle henüz tüketiciye sunulmuyor.

EMG bilekliği ile birlikte geliyor

Yeni akıllı gözlükler, kullanıcıların el hareketleriyle cihazı kontrol etmesine olanak tanıyan Meta Nöral Bant adlı bir EMG bilekliği ile birlikte geliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların gözlüğe dokunmadan veya sesli komut kullanmadan ekranı yönetebilmesini sağlıyor.

"Meta nöral bandına sahip ilk AI gözlükleri"

Zuckerberg, tanıtım sırasında yaptığı açıklamada, yeni ürünün özelliklerini vurguladı. Zuckerberg, "Bunlar, Ray-Ban'dan beklediğiniz klasik stile sahip gözlükler, ancak yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve tam donanımlı bir Meta nöral bandına sahip ilk AI gözlükleri" ifadelerini kullandı.