Mars'tan nefes kesen manzaralar! NASA, Kızıl Gezegen'in 360 derecelik panoramasını çekti

NASA'nın Mars'taki keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in şimdiye kadarki en detaylı panoramik görüntülerinden birini yakaladı. Uzay ajansı tarafından 26 Mayıs 2025'te çekilen 96 kareden oluşan görüntüler, titiz bir çalışmayla bir araya getirilerek 360 derecelik bir panorama oluşturuldu.

Mavi tonlar yapay olarak artırıldı

Mars'ın gün doğumlarında ve gün batımlarında doğal olarak mavi tonlara büründüğü bilinse de, bu panoramadaki belirgin mavi tonlar, görselin daha net olması amacıyla yapay olarak güçlendirildi. Normal şartlarda Mars'ın gökyüzü, bildiğimiz kırmızımsı rengini koruyor.

Fotoğraf: NASA

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden, görüntüleri çeken Mastcam-Z cihazının baş araştırmacısı Jim Bell, bu durumu "Görece tozsuz gökyüzü, çevredeki arazinin net bir şekilde görülmesini sağlıyor. Bu mozaikte ise renk kontrastını artırdık; böylece arazi ile gökyüzü arasındaki farklılıklar daha da belirginleşti" ifadeleriyle açıkladı.

Gizemli 'yüzen kaya'

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer unsur ise, mozaik merkezinin sağında yer alan hilal şeklindeki bir kum dalgası üzerinde duran büyük bir kaya. IFL Science'ın aktardığına göre, bu tür kaya parçalarına jeologlar "yüzen kaya" diyor. Bu terim, kayanın başka bir yerden koparak buraya taşındığını belirtiyor. Kayayı bu noktaya neyin getirdiği ise henüz bilinmiyor. Bu durum, Mars yüzeyinin ne kadar dinamik ve sürekli değişen bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Panoramanın sol alt kısmında görülen parlak beyaz leke ise, Perseverance'ın örnek toplamak için yüzeyde yaptığı sondaj çalışmalarının bir izi.

4 yıldır antik yaşam izlerini arıyor

Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne iniş yapan Perseverance, antik yaşam izlerini arama göreviyle yola çıkmıştı. Araştırmalar, bu bölgenin bir zamanlar organik maddelerle dolu eski bir göl olduğunu gösteren kanıtlar ortaya çıkardı. Bugüne kadar 36 kilometreden fazla yol kat eden keşif aracı, görevine devam ediyor.