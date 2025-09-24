Meta'dan dev hamle! WhatsApp'ta dil bariyeri kalkıyor

Teknoloji devi Meta, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'a çeviri özelliği eklediğini duyurdu. Dünya genelinde 3 milyarı aşkın kullanıcının iletişimini kolaylaştırmayı amaçlayan bu yenilik, farklı dillerde yapılan sohbetlerdeki dil bariyerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Türkçe desteği şimdilik sadece iOS'te

İlk aşamada çeviri özelliği, Android cihazlarda İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça dillerini destekleyecek. iPhone kullanıcıları ise Türkçe'nin de dahil olduğu 19 dilde bu hizmetten faydalanabilecek. Şirket, ilerleyen dönemde desteklenen dil sayısını artırmayı planlıyor.

Meta, blog yazısında bu özelliğin gizliliğe önem verilerek geliştirildiğini belirtti. Açıklamada, "Çeviriler, WhatsApp'ın göremeyeceği şekilde cihazınızda gerçekleşecek" denildi. Bu yaklaşım, kullanıcıların kişisel verilerinin güvende kalmasını sağlıyor.

Çeviri özelliği nasıl kullanılır?

Yeni özellik, oldukça basit bir şekilde kullanılabiliyor. Kullanıcılar, çevirmek istedikleri mesaja basılı tuttuktan sonra "Çevir" seçeneğine dokunarak mesajı istedikleri dilde okuyabilecekler. Bu işlev, bireysel ve grup sohbetlerinin yanı sıra kanal güncellemelerinde de aktif olarak kullanılabiliyor. Android kullanıcıları için sunulan ek bir seçenekle, tüm sohbetler için otomatik çeviri ayarı yapılabiliyor.

Yakın zamanda WhatsApp'a gelen diğer yenilikler

WhatsApp, son dönemde çeviri özelliğinin yanı sıra kullanıcı deneyimini iyileştirecek başka yenilikleri de hayata geçirdi. iOS kullanıcıları için sunulan mesaj hatırlatma özelliği, önemli bilgilerin yoğun sohbet akışında kaybolmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulama içinden doğrudan mesajlara hatırlatıcı kurabiliyor.

Bununla birlikte, platform artık grup sohbetlerinde 2 GB'a kadar dosya paylaşımına izin veriyor. Bu kapasite artışı, büyük boyutlu belgelerin ve medyanın güvenli bir şekilde paylaşılmasını kolaylaştırıyor.