Microsoft, ChatGPT’ye 10 milyar dolar yatıracak

Kemalettin BULAMACI

Semafor’dan Liz Hoffman ve Reed Albergotti’nin iddiasına göre Microsoft, son günlerde adını sıkça duyduğumuz ChatGPT isimli yapay zeka uygulamasının geliştiricisi OpenAI’a 29 milyar dolar değerleme üzerinden 10 milyar dolar yatırım yapmak için görüşmeler yürütüyor.

İddia, Bloomberg tarafından Semafor kaynak gösterilirken haberleştirildi, Reuters da Bloomberg’i kaynak gösterip haberi yayımladı.

İddiaya göre, Microsoft yatırdığı bu 10 milyar doları tahis edene kadar OpenAI’ın yapay zeka gelirlerinin yüzde 75’ine sahip olacak. Buna ChatGPT ve Dall-E uygulamaları dahil.

1 milyar dolar yatırmıştı

Microsoft, daha ChatGPT ortada yokken, 2019 yılında OpenAI’a bir milyar dolar yatırım yapmıştı. Bu yatırımdaki amaç, OpenAI’ın yapay zeka üzerindeki çalışmalarını derinleştirmesi ve ilerletmesiydi. ChatGPT’nin doğuşu bu yatırımın işe yaradığını gösteriyor.

Ancak OpenAI, yapay zeka uygulamalarından henüz gelir elde edemiyor. Hatta ChatGPT üzerinden yapılan herhangi bir sorgu ve soru kullandığı işlem kapasitesi ile OpenAI’a hala büyük bir yük. OpenAI, Microsoft’un bulutunda çalışan ChatGPT’nin cevapladığı her bir sorgu için birkaç cent ödemek zorunda kalıyor. Bu harcamalar da OpenAI’ı zora sokuyor.

ChatGPT’ye sordum

İddialar ile ilgili olarak Microsoft ve OpenAI yetkilileri, yukarıda adı geçen yayınların ve gazetecilerin sorularına henüz bir cevap vermemiş. Ben, işi bir adım ileriye götürerek, ChatGPT’nin kendisine “Microsoft, ChatGPT’ye yatırım yapmalı mı?” diye sordum.

Öncelikle, yapay zeka 2019 yılındaki 1 milyar dolarlık yatırımdan haber değil. Cevabında, onunla ilgili bir bölüm yok.

ChatGPT, sohbet botları, dil çevirisi ve metin özetleme gibi çok çeşitli doğal dil işleme görevleri için kullanılabilen güçlü bir dil oluşturma modelidir. Microsoft'un ChatGPT'ye yatırım yapıp yapmaması, muhtemelen şirketin genel stratejisi ve önceliklerinin yanı sıra modelin belirli yetenekleri ve sınırlamaları gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır.

ChatGPT, potansiyel yatırımın Microsoft’un stratejisi ile ilgili olduğunu ve bunu Microsoft’un iyi analiz etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Microsoft, doğal dil işleme konusundaki yeteneklerini genişletmek ve güçlü bir dil modeli oluşturmak istiyorsa, ChatGPT'ye veya benzer bir modele yatırım yapması mantıklı olabilir. Örneğin, Microsoft Teams gibi kendi chatbot platformlarında veya Office Suite'teki Dil modelleri gibi diğer ürünlerinin performansını artırmak için kullanabilirler.

Ancak, yine çok güçlü dil modelleri olan T5 ve BERT gibi başka benzer modellerin de olduğunu belirtmekte fayda var. Microsoft, yatırım yapmaya karar vermeden önce büyük ihtimalle farklı modelleri dikkatli bir şekilde karşılaştırarak ihtiyaçlarına en uygun modelin hangisi olduğunu görmek isteyecektir” dedi. Bakalım, bu yatırım gerçekleşecek mi? Gerçekleşse de başarıya ulaşabilecek mi?

Microsoft’un başarısız yatırımları

Microsoft 50’nci yılına çok yakın. 4 Nisan 1975’te kurulan şirket bu süre içinde 200’ün üzerinde satın almaya imza attı. Şirketin ilk satın alması 1987’deki Forethought satın almasıydı. Şirketin ismini çoğu kişi hatırlamayacak ama bu şirket 1983’te sunum yazılımı geliştirmişti. Bu satın almadan sonra ürün Microsoft PowerPoint olarak, şirketin ofis verimlilik yazılımları içerisine eklendi.

Ancak, Microsoft’un satın aldığı şirketlerin tamamı böyle olumlu sonuçlar ortaya çıkarmadı. Hotmail: 1997 yılında, Microsoft, ücretsiz e-posta servisi Hotmail’i 500 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satın aldı. Microsoft 8.5 milyon Hotmail müşterisinin bilgilerini elde etti ancak bu servis bir adım ileriye taşınamadı. Pazara 2004 yılında Gmail’in girmesi ile dengeler değişti ve hotmail hantal yapısı ile rekabette geride kaldı. İsim daha sonra Outlook.com olarak değiştirildi.

Aquantive: Bu ismi de çoğu kişi hatırlamayacak. Dijital pazarlama ve reklam hizmetleri şirketi için Microsoft 2007 yılında 6.2 milyar dolar ödedi. Yaklaşık beş yıl sonra, bu şirket için ödenen tutarın tamamı zarar hanesine yazıldı.

Nokia: Mobil cihazlar konusunda geride kalan Microsoft’un cep telefonu işletim sistemi açılımı ve bunun paralelinde Nokia’yı satın alması 2014 yılında çok konuşulmuştu. 7.5 milyar dolar ödenen bu satınalma sonrasında Microsoft çok geçmeden harcanan miktarın 6.3 milyar dolarını zarara yazdı. 7600 çalışanını da işten çıkardı.

Skype: Microsoft’un akıllarda kalan bir diğer satınalması da 2011 yılında 8.5 milyar dolar ödediği Skype. Skype hala var olsa da endüstri analistleri tarafından Microsoft’a bir katkı sunamayan satınalmalar arasında gösteriliyor.

LinkedIn: Microsoft’un 2016 yılında 26 milyar dolara satın aldığı LinkedIn de şirkete çok fazla katkı sunabilmiş değil. Microsoft’un ellerinde dahi LinkedIn büyümesine devam etse de rekabet gücünün kaybolduğu iddia ediliyor.