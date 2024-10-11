Microsoft, kullanıcıların Android'deki Xbox uygulaması üzerinden oyun satın almasına izin verecek

Microsoft'un Xbox oyun işinin başkanı Sarah Bond, X'te yazdığı bir yazıda "Mahkemenin Google'ın ABD'deki mobil mağazasını açma kararı daha fazla seçenek ve esneklik sağlayacak" dedi.

Bond, Microsoft'un Android kullanıcılarının "Xbox oyunlarını doğrudan Android'deki Xbox Uygulamasından" satın almalarına izin vereceğini yazdı.

Açıklamada Electronic Arts ya da Take-Two Interactive gibi üçüncü tarafların oyunları hakkında bilgi verilmedi. Google ise hemen bir yorumda bulunmadı. Yeni model kapsamında Microsoft, uygulama içi satın alımlardan elde edilen gelirin bir yüzdesini Google'a vermek zorunda kalmadan Android'deki oyunculara oyun sağlayabilecek.