Microsoft oyun tekeli olabilecek mi?

Microsoft,bu satınalma ile Activision’ın oyun dünyasında Çinli Tencent ve Japon Sony ile rekabet edebilmesine yardımcı olmak niyetini dile getiriyor.

Ancak, bu satın alma hem ABD rekabet otoritesi hem de diğer rekabet otoriteleri tarafından mercek altında inceleniyor.

ABD rekabet otoritesi FTC dava açtı. Avrupa Birliği’nin 11 Nisan’da bir karara varması bekleniyor.

Türkiye’de de Rekabet Kurumu, bu devralma ile ilgili olarak 6 Haziran 2022’de bir duyuru yayımlayarak, itirazları kabul etmeye başladı.

Henüz karar açıklamış değil.