Milli denizaltı 2023'te görünür olacak  

Dünyada kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen 5-6 ülke olduğuna işaret eden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Güleryüz, STM500 ile Türkiye'nin bu ülkeler arasına girmesini ümit ettiklerini belirtti.

Güleryüz, "Tasarımı büyük ölçüde bitti. Detay tasarımı imalat aşamasında bile devam edecek. 2023 yılında STM500'ün test üretimini devam ettireceğiz. Özellikle yurt dışından STM500'e çok yoğun ilgi var. En kısa sürede yüzdürme motivasyonundayız” dedi. Güleryüz, bu yıl yürütülecek çalışmalarla STM500'ün daha görünür hale geleceğini de kaydetti.

Sabit kanat vurucu İHA'nın tasarımı ve üretimi tamamlandı

Sabit kanat vurucu İHA'nın tasarım ve üretiminin de çok önce tamamlandığını ifade eden Güleryüz, "Özellikle stoklanması konusunda belli hassasiyetler vardı, o hususlar da çözüldü. Çok kısa süre içinde Alpagu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada dünyanın en aktif donanmalarından biri olan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde de (YTDP) önemli bir teslimat daha tamamlandı.

Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla reis sınıfı denizaltılar için Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret AŞ'de üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, dördüncü ve son teslimatı Gölcük Tersanesi Komutanlığına gerçekleştirildi. Section 50 bölümü, projenin son denizaltısı olan TCG SELMANREİS'e entegre edilecek. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in, “Kritik sistemlerde yerlileştirme adımlarımızı atmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.