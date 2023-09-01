Milli uçak motorunun ilk dönen parçaları ortaya çıktı

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, AA muhabirine, TF6000 ve TF10000 motor ailesinin ilk tasarım döngüsünü tamamladıklarını ve ilk prototip motorun imalatına başladıklarını söyledi. İnsansız hava aracı ve helikopter motorlarını başardıklarını, geriye uçak motorlarının kaldığını belirtti.

Akşit, uçak motorlarında küçük ölçekli TJ300 gibi versiyonları çalıştırıp rekorlar kırdıklarına işaret ederek, TF-6000-TF10000 serisinin ise gerçek anlamda uçak motoru ihtiyacını karşılayacağını bildirdi. Türkiye'nin, bu motorlar çalıştığında, uçak motoru teknolojisini de kazandığını bütün dünyaya göstereceğini vurgulayan Akşit, motorların dünyada da ciddi ilgi gördüğünü bildirdi.

Yılsonuna yetişecek

TF-6000 serisinin ANKA-3 gibi ses altı ama radar görünmezliği, ısı izi az olan uçuşlar için ideal olduğu bilgisini veren Akşit, şunları kaydetti: "TF-6000'in çiftiyle eğitim uçağı yapmak isteyen müşteriler var yurt dışından. TF10000 serisi daha çok süpersonik hızlara da cevap verecek.

Bu da Bayraktar KIZILELMA gibi uçakları süpersonik hızlara uçurabilecek bir motor. Bunun 2 tanesi HÜRJET'e ihtiyacı olan gücü rahatlıkla verebilecek yetenekte. Aynı zamanda gemilerde elektrik üretimi, doğal gaz kompresörü gibi rollerde kullanılabilecek. Bu bayağı büyük bir motor.

Teknoloji olarak bunu başardığımızda artık savaş uçağı motoru teknolojisini de Türkiye'ye kazandırmış olduğumuzu herkes görecek. Yani yolun sonuna geldik. İHA motorları tamam, helikopter motorları tamam, savaş uçağı motoru da tamam da çalıştırıp göstermemiz gerekiyor. İmalatımızın en zor kısmı bitti. İnşallah kalan kısmını da yıl sonuna kadar bitirip motor sesini duymayı bekliyoruz."

İlk görevi mayın temizleme

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen insansız su altı otonom aracın ilk görevi mayın tespiti ve imhası olacak. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, IDEF'23'te duyurdukları insansız su altı otonom aracının çok hızlı ilerlediğini söyledi.

Bu yılsonu veya gelecek sene başında prototipin tamamen ortaya çıkacağını belirten Güleryüz, İlk aşamada hedefimiz aslında mayın tespit ve imhasında kullanabileceğimiz bir insansız otonom su altı araç geliştirebilmek. En geç 2024 başından sonra prototipimiz hazır hale gelecek diye bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500' hakkında da konuşan Güleryüz, “Ülkemizin gurur duyacağı bu proje, 'milli denizaltı' konusundaki ilk adımımız olacak. Adım adım o konuda da ülkemiz dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelecek" diye konuştu.

TARQAN, depo verimliliğini yüzde 400’e çıkarıyor

Teknoloji odaklı lojistik şirketi OPLOG’un yerli üretim olan lojistik robotu TARQAN, TEKNOFEST’te tanıtıldı. ARGE’ye cirolarının yüzde 30’unu ayırdıklarının altını çizen OPLOG Kurucusu ve Genel Müdürü Halit Develioğlu, lojistik ve fulfillment (sipariş karşılama) sektöründe kendi robotik teknolojisini yaratan ilk şirket olduklarını ve ayrıca operasyonel verimliliği artırmaya yarayan depo içi yazılımlarını da kendilerinin geliştirdiğini belirtti. Günümüzde yapay zeka ve robot teknolojilerinin ön plana çıktığı sektörde, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji kabiliyetini dünyaya tanıtmakta önemli rol üstlenen TARQAN, tüm teknolojilerle entegre çalışarak depo içi verimliliğini yüzde 400’e kadar çıkarıyor.