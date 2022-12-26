Mitsubishi Electric, geleceğin üretim anlayışını günümüze taşıyor

Şirket, Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen IndEvo'22'e (Industrial Evolution), Çukurova Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Yazılım ve Teknoloji Zirvesi'ne, Özyeğin Üniversitesi IEEE Turkey Robotics and Automation tarafından düzenlenen Ras Camp 22 ve Gebze Teknik Üniversitesi IEEE GTÜ Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Robotik ve Otomasyon Zirvesi'ne katılım sağladı.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, genç mühendis adaylarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Bizel, dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini belirterek, insan yaşamı değiştikçe sanayideki süreçlerin de buna paralel olarak dönüşüme uğradığını kaydetti.

Önceleri buharlı üretimin bir sanayi devrimi sayılırken, bugün artık siber fizik teknolojileri ile robotlu üretiminin konuşulduğunu aktaran Bizel, "Artık dijitalleşmenin sınırları ile değil, sınırsızlığı ile karşı karşıyayız. Geleceğin oyun kurucuları arasında yer almak istiyorsak, şu an yaşadığımız hayatın dijital bir ikizi olduğu gerçeğini kabul etmeli ve bu vizyon çerçevesinde yeni endüstri çağının dinamiğini yakalamalıyız. Bu noktada dünyayı değiştirecek ve geleceği inşa edecek gençlere büyük rol düşüyor. Gençlerin hızla dijitalleşen dünyadaki yeni disiplinleri iyi anlayıp yorumlamaları ve gerekli hazırlıkları bugünden yapmaları çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka teknolojisinden yararlanılıyor

Tolga Bizel, Mitsubishi Electric olarak sanayide yaşanan kabuk değişimine "e-F@ctory" konsepti ile yanıt verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konsept ile robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle ve ortamla haberleşebiliyorlar. Böylelikle bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmaya katkıda bulunuyorlar. Şirketimizin MAISART (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology) adını verdiği patentli yapay zeka teknolojisi ise derin öğrenme, takviyeli öğrenme ve büyük veri analizini kapsıyor.

"Geleceğin üretim anlayışını bugüne taşıyoruz"

Fabrikanın içindeki katmanların arasına bu teknoloji entegre ediliyor, zorlu ve karmaşık üretim süreçlerinde hiçbir aşama bozulmadan üretimin devam edebilmesi ve insan gözünün algılayamayacağı birçok gerçekliği algılayabilmesi sağlanıyor. Tüm bunlara ek olarak, endüstriyel robotlarımız ve insanlarla iş birliği içinde çalışan robotlarımızla hem üretime yüksek katma değer sağlıyor hem de geleceğin üretim anlayışını bugüne taşıyoruz."