“Mobil yapay zekâ çağına hoşgeldiniz”

Emre ERGÜL

İçinde bulunduğumuz bu yıl şu iki kelimeyi sıkça duyacaksınız: Yapay zekâ... Artificial Intelligence… ya da kısaca AI… Küresel ekonominin önde gelen tüm analist ve kuruluşlarına göre, bu yıl yapay zekâyla yatıp kalkacağız, çünkü “2024, AI yılı olacak.” Yapay zekâyı ana gündemine alan şirketlerden biri de Güney Koreli Samsung…

İlk yapay zekâlı telefonları olan Galaxy S24 Serisi’ni tanıtan Samsung’un Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, lansman için kaleme aldığı yazısında yeni bir çağın başladığına dikkat çekti: “Bir mühendis olarak birçok olağanüstü inovasyona tanık olsam da yüzyılın en dönüştürücü teknolojisinin yapay zekâ olduğunu düşünüyorum. Böylesine sarsıcı bir potansiyele sahip gelişmenin bir parçası olma şansını çok az mühendis yakalayabilir.“ “Telefonlara yapay zekânın entegre edilmesi başlı başına bir devrim niteliği taşıyor” diyen Roh, bu adımın “mobil deneyimler için yeni bir çağa işaret ettiğinin” altını çiziyor.

Mobil cihazların yapay zekâya erişimde birinci erişim noktası olacağını ifade eden Roh, şu yorumu yapıyor: “Eğitimdeki yapay zekâ modelleri hâlâ belirsizliğini koruyor ve fikri mülkiyet hakları konusundaki tartışmalar devam ediyor. Kullanıcıların yeni yeteneklerden güvenle yararlanabilmesi için şirketlerin yapay zekâ deneyimlerini dikkatle tanımlaması ve bu konuda açık iş birlikleri yapması büyük önem taşıyor.

Yoğun veriye dayalı mobil deneyimlerin yaşandığı bu yeni dönemde, güvenlik ve gizlilik standartlarını iyileştirmek de önemli.” Roh, teknolojik ilerlemelere rağmen yine işin insanda bittiğinin de altını şu cümle ile çiziyor: “Artık, yeni mobil yapay zekâ çağında telefonların neler yapabileceği değil kullanıcıların doğru araçlarla neleri başarabileceği söz konusu.”

AI’nin global ekonomiye katkısı 15.7 trilyon $ olacak

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, üretken yapay zekânın dönüştürücü etkisiyle ilgili öne çıkan konuları ele aldı. Buna göre, İK liderleri işbirliği, teknoloji ve iletişim becerilerinin önümüzdeki 24 ay içinde en önemli iş gücü becerileri olacağına inanıyor. İşte sonuçlar:

-Firmaların yüzde 57’sinde üst düzey yöneticiler ve insan kaynakları yöneticileri yapay zekâ ve otomasyonu artırmayı planlıyor.

-Şirketlerin yüzde 37’sinin operasyonlarında yapay zekâ kullanıyor.

-Önde gelen 10 şirketten 9’u yapay zekâ teknolojilerine yatırım yapıyor, ancak yapay zekâ yeteneklerini işte etkin kullanma oranı yüzde 15'in altında.

-Yapay zekâ kullanan şirketlerin yüzde 72’si yapay zekânın işlerini kolaylaştıracağına inanıyor. Mercer Doğu Akdeniz CEO’su Dinçer Güleyin, “İnternet dünyasını takip ettiğimiz 20 yıl boyunca, kullanıma sunulan internet uygulamaları arasında bu kadar hızlı bir büyümenin yaşandığını hatırlamıyoruz. Üretken yapay zekâ iş akışlarını, iş tasarımını ve stratejik işgücü planlamasını etkileyecek.

Yeniden tasarlanan iş akışları, işin yapılış şeklini ve bunun sonucunda farklı aktiviteler için kaç kişiye ihtiyacınız olacağını değiştirecek” derken, yapay zekâ ile birlikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dikkat çekiyor. Çünkü verilere göre, “yapay zekânın 2030’a kadar küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.”

Apple’dan uyarı: Islanan telefonu pirince yatırmayın

Teknolojik cihazların pirince batırılma efsanesi, Haziran 1946’da Popular Photography adlı dergide çıkan şu makaleyle başladı: “Fotoğraf makinenizi sıcak, nemli bir iklime götürüyorsanız, bir miktar silika jel kurutucuyu gözenekli bir torbaya koyup bunu kamera ekipmanınız ve filminiz ile birlikte saklayarak pas ve mantardan korunabilirsiniz.

Bir tutam da pişmemiş pirinç koyun.” Haziran 2007’de Washington Post gazetesinin bir muhabiri, tuvalete düşürdüğü BlackBerry’sini pirinç hilesiyle kuruttuğunu iddia etti. İddiasını gazetede yayınladı. İlk iPhone’un çıkışından 1 ay sonra, Temmuz 2007’de ise jorsuss lakaplı bir MacRumors platformu kullanıcısı, pirinç taktiğinin suya düşürdüğü iPhone’unda işe yaramadığını yazdı...

Ve efsane, her yeni iPhone’la büyüdü de büyüdü. Apple şirketi de efsaneden yorulmuş olacak ki, dün bir açıklama yapmak zorunda kaldı: “iPhone'unuzu bir torba pirinç içine koymayın. Bunu yapmak, küçük pirinç parçacıklarının iPhone'unuza zarar vermesine neden olabilir. Öncelikle şarj kablosunu her iki ucundan çıkarın. Daha sonra telefona fazla sıvıyı çıkarmak için konektör aşağı bakacak şekilde elinize hafifçe vurun.

En az yarım saat kurumaya bırakın ve ardından telefon ve kablo 'tamamen kuruysa' cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin. Bu girişim başarısız olursa bir gün sonra tekrar deneyin.” Telefonu şarj etmeye çalışırken "sıvı algılandı" uyarısı alan kullanıcılar için rehberlik sunan Apple’ın yeni destek belgelerinde de şu 2 uyarı yer alıyor: “iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanarak kurutmayın. Konektöre pamuklu çubuk veya kağıt havlu gibi yabancı bir nesne sokmayın."