Monster Notebook, kullanıcı hatalarını da kapsayan yeni garanti modelini duyurdu

Monster Notebook, müşteri memnuniyetini artırarak olası sorunlara proaktif çözümler sunan yeni “Tamamlayıcı Garanti” hizmetini duyurdu. Kullanıcılarından gelen talepleri dinleyip, analiz ederek hayatlarına değer ve kolaylık katacak bu hizmeti geliştiren Monster Notebook; dört paket alternatifinden oluşan Tamamlayıcı Garanti hizmetini, mağazalarında ve online satış kanalında devreye aldı.

Kullanıcı kaynaklı hasarları kapsayan bu garanti hizmeti; Abra, Tulpar, Huma için geçerli olan Ekran ve Kasa paketlerinin yanı sıra, Kapsamlı 1 ve Kapsamlı 2 paketleriyle Abra, Tulpar, Huma, Markut ve Semruk’u güvence altına alıyor.

Ekran ve Kasa paketlerinde, satın alınan bilgisayarın LCD’sinde ve kasasında 1 yıl içinde oluşabilecek herhangi bir hasar, bir kereye mahsus karşılanıyor. Kapsamlı paketlerde ise kasa ve ekranla ilgili daha geniş bir garanti sunuluyor.

