Netflix Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor

Şirket açıklamasına göre, görsel efekt (VFX) alanında uluslararası yetkinliğe sahip Escape Studios iş birliği ile gerçekleştirilecek atölyenin eğitmenliğini yapımcı Leslie Lee üstlenecek. Görsel efekt ekosistemine bütüncül yaklaşarak katılımcıların kreatif sektördeki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen atölye 27, 28 ve 30 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak. Çevrim içi gerçekleşecek atölyede katılımcılara simultane çeviri desteği de sunulacak.

Başvurular 14 Ekim'e kadar kabul edilecek. Atölyeye görsel efekt yapımcılarının yanı sıra görsel efekt departmanıyla beraber çalışan yapım koordinatörleri, asistan yönetmenler, post prodüksiyon süpervizörleri, post prodüksiyon koordinatörleri, görsel efekt koordinatörleri gibi prodüksiyon ve post prodüksiyon ekipleri de başvurabilecek. "Prodüksiyon için Görsel Efekt Atölyesi", Netflix'in kreatif sektörü geliştirmek ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla projeler üreten Grow Creative ekibinin imzasını taşıyor.

Bugüne dek Türkiye'de gerçekleştirilen Grow Creative projeleri arasında Güney California Üniversitesi desteğiyle düzenlenen "Yaratıcı Yapımcılık Programı", Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla açılan "Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi", Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş birliği ile sunulan "Netflix Series Lab" projesi ve "Netflix Adaptation Lab" projesi dahil olmak üzere pek çok farklı girişim yer alıyor.