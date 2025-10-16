Netflix ve Spotify yeni dönemi başlatıyor! Podcast'ler ekrana taşınıyor

Yıllardır gündemde olan plan resmileşti. Netflix, Spotify ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında video podcast alanına giriş yapıyor. Anlaşma çerçevesinde, Spotify Studios ve Bill Simmons'ın kurduğu The Ringer tarafından hazırlanan 16 farklı program, gelecek yıl Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Listede popüler suç serileri Conspiracy Theories (Komplo Teorileri) ve Serial Killers (Seri Katiller)'ın yanı sıra The Bill Simmons Podcast ve sinemaseverlerin favori yapımları değerlendirdiği Rewatchables da yer alıyor. CNBC-e'nin haberine göre programların YouTube'da yayınlanmayacağı belirtilirken, bu karar Netflix'in doğrudan en büyük rakibine karşı pozisyon aldığını gösteriyor.

İçerik üreticilerine daha fazla seçenek sunacak

Netflix Başkan Yardımcısı Lauren Smith, "Video podcast'lerin yükselişte olduğu bir dönemde Spotify ile iş birliğimiz, bu içeriklerin tam video versiyonlarını Netflix ve Spotify'a taşıyor. Bu adım içerik üreticilerine daha fazla seçenek, izleyicilere ise yeni bir deneyim sunacak" dedi.

Spotify Başkan Yardımcısı Roman Wasenmüller ise anlaşmayı "podcast endüstrisi için yeni bir dönemin başlangıcı" olarak değerlendirdi.

Netflix'te yer alacak podcast'lerde, platformun reklamlı paket kullanıcılarına ek reklam gösterilmeyecek, ancak Spotify'ın entegre reklamlarının korunacağı açıklandı.

Video podcast formatı son yıllarda sektörde büyük dönüşüm yarattı. Geleneksel olarak yalnızca ses tabanlı olan bu içerikler, TikTok gibi platformlarda paylaşılan kısa video kesitleriyle yeni bir gelir modeline evrilmişti.

Dinleyicilerin çoğu artık video formatlarını tercih ediyor

Cumulus Media araştırmasına göre, podcast dinleyicilerinin yüzde 72'si artık video formatlarını tercih ediyor. Netflix'in bu iş birliğiyle, daha önce Skip Intro ve We Have the Receipts gibi YouTube denemelerini kendi platformuna taşımaya hazırlandığı belirtiliyor.