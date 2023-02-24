Netflix’ten 30 ülke için indirim kararı! Hangi ülkeler için geçerli?

Netflix, daha fazla abone çekmeye çalışırken 30'dan fazla ülkede fiyatları düşürüyor. Fiyat indirimleri Asya, Avrupa, Latin Amerika, Sahra altı Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde geçerli olacak. Bu indirimlerin yalnızca belirli Netflix paketlerini etkilediği, ancak bazı lokasyonlarda abonelik fiyatının yarıya yarıya düşeceği belirtiliyor.

BBC'ye göre bir Netflix sözcüsü, "Her zaman üyelerimizin deneyimini iyileştirmenin yollarını araştırıyoruz. Belirli ülkelerdeki planlarımızın fiyatlarını güncellediğimizi doğrulayabiliriz" dedi.

Hangi ülkeleri kapsıyor?

Wall Street Journal'ın haberine göre fiyat indirimi alması beklenen ülkelerden bazıları Yemen, Ürdün, Libya, İran, Kenya, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan, Nikaragua, Ekvador, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler. Bazı kaynaklarda ise indirimlerin Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Slovakya için de geçerli olacağı belirtiliyor.