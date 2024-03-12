Nlk Cheffie markasıyla İngiltere’ye ihracat yapıyor

Güneş DOĞDU SOYLU

İngiltere pazarında büyümeye odaklanan Nlksoft, İngiltere’ye ‘Nlk Cheffie’ markası ile yazılım ihracatı ve üretimi gerçekleştirdi.

Firma ayrıca, Nlksoft markasıyla, e-ticaret ve e-ihracat, e-dönüşüm süreçleri, Nlkpay markasıyla online tahsilat sistemleri, SmartBin markasıyla akıllı kiosk sistemleri ve akıllı çöp kutuları projeleri ve ayrıca Nlklife markasıyla da akıllı tarım projeleri geliştiriyor. “İşini aşkla yapıyorsan yaşam misyonunun içindesin” anlayışıyla hareket eden Nlksoft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, ulusal bir marka haline gelmek amacıyla 2018 yılı itibarıyla ile Türkiye'nin pek çok noktasında bayi ağı oluşturdu.

Nlksoft olarak ana hedeflerinin akıllı tarım, ev güvenlik sistemleri ve topraksız tarım ürünlerinin seri üretimini sağlamak olduğunu söyleyen Kurt, “Aynı zamanda ürettiğimiz bütün yazılım ve cihazları dünya pazarında bilinen bir marka haline getirmek ve yazılım ihracatımızı tüm dünyaya yaymak uzun vade hedeflerimiz içindedir” şeklinde konuştu.

“Kadın girişimcileri özel olarak destekliyoruz”

“Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlamak ve kadın haklarına dikkat çekmek için dünya genelinde kutlanan önemli bir gün.

Bu yıl, Nlksoft da Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir şekilde kutluyor” diyen Kurt şöyle konuştu: “Nlksoft olarak, kadınların teknoloji dünyasındaki varlığını ve katkılarını takdir ediyoruz.

Nlksoft'un bu özel gün kutlamaları, şirketin kadın çalışanlarının rolünü vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda kadın girişimcilerle düzenlenen dijitalleşme ve e-ticaret eğitimleri ve ayrıca kadın girişimcilere özel e-ticaret paketlerinde düzenlenen özel indirim kampanyalarıyla, toplumdaki kadınların güçlenmesi ve ilerlemesi için çaba gösteriyor. Kadınların güçlendirilmesi ve desteklenmesi, sadece şirketler için değil, tüm toplum için önemli bir önceliktir.”

Nlksoft'un Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi ve kadınların teknoloji alanındaki potansiyellerini tam olarak ortaya koyması için atılmış önemli adımlardan olduğunu söyleyen Kurt, Nlksoft’un, ilerleyen dönemlerde de kadınların kariyer gelişimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çabalarını sürdüreceğini belirtti.