Nvidia'dan milyar dolarlık destek! Kodlama otomasyonu girişimi Poolside’a dev fon

Yapay zekâ yatırımlarına hız kesmeden devam eden Nvidia Corp., bu kez ABD ve Paris merkezli yapay zekâ girişimi Poolside’a yöneldi. Konuya yakın kaynaklara göre teknoloji devi, girişime 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Poolside’ın hedefi: 12 milyar dolar değerleme

Yeni yatırım, Poolside’ın mevcut finansman turunun bir parçası olacak ve şirketin değerini 3 milyar dolardan 12 milyar dolara çıkaracak. Poolside, bu tur kapsamında toplam 2 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor.

Kaynaklara göre Nvidia’nın bu turdaki yatırımı ilk etapta 500 milyon dolar düzeyinde olacak, ancak girişim hedeflenen fonu tamamlarsa yatırım 1 milyar dolara kadar çıkabilecek.

Mevcut yatırımcılardan 700 milyon dolarlık taahhüt

Poolside, son finansman turunda 1 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdü aldı; bunun yaklaşık 700 milyon doları mevcut yatırımcılardan geldi. Ayrıca hedge fon Magnetar’ın da tura katılmak için görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Yatırımın bir kısmı Nvidia çiplerine gidecek

Yeni değerleme, şirketin geçen yılki 3 milyar dolarlık seviyesinden keskin bir artış anlamına geliyor. Poolside, kodlama otomasyonu alanına odaklanan, savunma ve kamu sektörleri için yapay zekâ çözümleri geliştiren bir girişim olarak öne çıkıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise genel amaçlı yapay zekâ (AGI) geliştirmek.

Nvidia’nın bu yatırımının bir kısmının, Poolside’ın Nvidia GB300 çiplerini satın alması için kullanılacağı belirtiliyor.