Nvidia’nın piyasa değeri 10 trilyon dolara çıkacak

Emre ERGÜL

Bir sonraki sanayi devrimi başladı… Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, geçen ay yapılan kazanç açıklamasına bu sözlerle başlamıştı… Evet, dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. İsmi de yapay zekâ (AI) dönemi… Bu dönemin de yıldız şirketi Nvidia… Geçtiğimiz Cuma günkü kapanış itibarıyla şirketin değeri yaklaşık 2.7 trilyon dolardı… Küresel analistlere göre, rakamlar daha artacak.

"Ülkeler ortaklık kuruyor"

Onlardan biri de I/O Fund’ın Baş Teknoloji Analisti Beth Kindig. CNBC’ye konuşan analist, Nvidia’nın geçen yıl dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında yüzde 200’ün üzerinde bir yükseliş gösterip Microsoft ve Apple’a yaklaştığına dikkat çekti ve ekledi: “Önümüzdeki yıllarda daha fazla astronomik kazanımlar görüyorum. Nvidia’nın piyasa değeri yüzde 270 artarak, 10 trilyon dolara çıkacak.”

Çip üreticisi Nvidia’nın sırrı, onu diğer çip üreticilerinden ayıran farkı ne? Kindig’e göre, “Nvidia çipleri büyük dil modellerini eğiten veri merkezlerinden yüksek talep görüyor ve bu nedenle de yapay zekâ altyapısını besliyor.” Donanımı yanısıra Nvidia’nın yazılımını da avantajlı gören Kindig, “Yani önümüze çıkacak çok çok şey var. Nvidia için şu an erken ama çok yol var” değerlendirmesinde bulundu. AMD ve Intel gibi rakipler de yapay zekâ pazarına yükselişte. Ancak Kindig’e göre, aslan payını Nvidia alacak. Realvision analistleri de Kindig gibi düşünüyor. Onlara göre de şirket, 10 trilyon dolarlık değere 2030 yılında ulaşacak.

Şirketin CEO’su Huang da sektörün ve şirketinin gelişimiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sektör büyük bir değişimden geçiyor. Şirketler ve ülkeler, bilgi işlemi hızlandırmak ve yeni bir veri merkezi türü olan yapay zekâ fabrikaları inşa etmek ve yeni bir ürün olan yapay zekâ ayı üretmek için trilyon dolarlık kurulu veri merkezi tabanını değiştirmek üzere Nvidia ile ortaklık kuruyor.”