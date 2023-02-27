NYT duyurdu: Twitter'da 200 kişi işten attı
Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma dalgasına Twitter da katıldı. Şirket, çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen en az 200 kişiyi işten çıkardı
Haber Merkezi
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New York Times'ta yer alan habere göre, Cumartesi gecesi yapılan işten çıkarmalar, makine öğrenimi ve site güvenilirliği üzerinde çalışan ürün yöneticileri, veri bilimcileri ve mühendislerini kapsıyor.
Musk'a göre şirketin yaklaşık 2,300 aktif çalışanı bulunuyor.
Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından maliyetleri düşürmek için Kasım ayı başında yaklaşık 3,700 çalışanı işten çıkarmıştı.
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