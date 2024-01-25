Ovesis, Türkiye’nin metaverse alanındaki ilk unicorn’u olmayı hedefliyor

İnternetin yeni versiyonu metaverse, her ne kadar 2023’te popülaritesini yitirmiş gibi görünse de, yeni etkileşim biçimleri ve ticari ilişkilere gebe olduğundan, daha uzun yıllar varlığını koruyacakmış gibi görünüyor. Zira araştırma ve danışmanlık şirketi Bain & Company tarafından yürütülen tahminler, metaverse pazarının 2030’a kadar 700 ila 900 milyar dolar arasında bir büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor. Meta’nın Oculus VR gözlüğünü çıkardığı günden bu yana artırılmış gerçeklik, (AR) sanal gerçeklik (VR) ve metaverse alanında teknolojiler geliştiren Ovesis, 2024 itibarıyla Türkiye’yi bir metaverse ekonomisine dönüştürmek için çalışmalarına hız veriyor.

“Her yeni teknoloji, popülarite döngüsü yaşar”

Sözkonusu araştırma, metaverse teknolojisi gibi, çerçevesi, gerçek dünya senaryoları ve kullanım alanı henüz net bir biçimde belli olmayan tüm teknolojilerin, ölçeklenmesi ve olgunlaşması için belirli bir süreye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Akıllı telefonlar, bilgisayar, internet, oyun konsolları gibi tüketici ürünleriyle yapılan kıyaslamalar, metaverse teknolojisinin hem endüstrilerde hem de tüketici bazında karşılık bulabilmesinin ve küresel çapta ölçeklenebilmesinin, ancak 5 ila 10 yıl içinde mümkün olabileceğini gösteriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Ovesis CEO’su ve Türkiye Metaverse Platformu Kurucu Üyesi Eser Memişoğlu, “Elinizde ne yapacağınızı, nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz bir teknoloji varsa, öncelikle bu teknolojinin doğasının heyecanına kapılmanız, ardından da verdiğiniz değeri azaltmanız olası. Tüm büyük ve insan hayatını kökten değiştiren teknolojiler, bir popülarite döngüsü yaşar. Bu döngünün sonunda, teknolojiye gerçekten inanan ve geliştirmek için yıllarını veren şirketler, bu teknolojilerin kalıcılığını sağlar. Ovesis, farklı marka isimleriyle, 2017’den bu yana AR / VR ve metaverse alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürütüyor ve bu çalışmaları uygulanabilir, her sisteme entegre edilebilir ürünlere dönüştürüyor. 2024 itibarıyla bu çalışmalarımıza daha kararlı bir biçimde devam edeceğiz ve bugüne dek geliştirilmiş en güçlü meta evreninin adaptasyonu için tüm kaynaklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye’de metaverse’ü bir sektör olarak tanıttı

Ovesis'in yolculuğunun, Meta'nın Oculus VR isimli sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttığı yıllardan itibaren başladığını ifade eden Eser Memişoğlu, “Oculus VR duyurulduktan sonra, dünyanın ilk sanal gerçeklik tabanlı fuar alanını inşa ettik. VR Fuar adını verdiğimiz ve Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Fuarı SAHA tarafından da kullanılan bu teknolojiyi, VR Spor ve VR Konser çözümlerimiz izledi. Bu platformları, yeni bir sosyal etkileşim platformuyla birleştirerek o dönemde Türkiye’nin ilk sanal alışveriş ve yaşam merkezini kurduk. Bu fikir altyapısını ve uygulamaları, noter aracılığıyla belgeleyerek Türkiye’de metaverse’ü bir sektör olarak tanıttık. Gerçek dünyayı sanal ortama taşımak için tüm insan dinamiklerini yazarak metaverse sektörünün kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu çerçeveden hareketle eğitim teknolojileri platformu geliştirdik. Tüm e-ticaret altyapılarına uyumlu Meta Mağaza teknolojimizle markaların kullanıcılara sundukları e-ticaret deneyimini bir adım ileri taşıdık. Üstelik tüm bu teknoloji ve platformları, hem webden, hem mobilden, hem de giyilebilir cihazlardan erişilebilir kılarak 2019’da bir ilki başardık. Bugün yolumuza Ovesis olarak devam ediyoruz” diye konuştu.

“Geleceğin iş modeli çözümlerini üreten bir teknoloji markası olmayı hedefliyoruz"

Metaverse teknolojisinin bazı ülkeler tarafından politika olarak belirlendiğini ifade eden Eser Memişoğlu, “Örneğin Dubai, oluşturduğu metaverse stratejisiyle ekonomisine 4 milyar dolar kazandırmayı, 40 binin üzerinde sanal istihdam sağlamayı hedefliyor. Ovesis, tüm dünyadan erişilebilen, her iş modeline ve sektöre uyarlanabilen teknolojileriyle Türkiye’yi de bir metaverse ekonomisine dönüştürmek için kolları sıvadı. Metaverse ortamında şirketlerin mevcut ürünlerini satabileceği, dijitalleşebilecekleri bir altyapı ortaya koyuyoruz. Sürekli gelişen bu ekosistem, kullanıcıların evlerinin konforunda daha iyi alışveriş deneyimleri yaşamasını, iş yapmasını, sosyalleşmesini mümkün kılıyor. İşletmeler, metaverse'ün olgunlaşmasını ve ölçeklenmesini beklerse; yapay zekanın, veriye dayalı analitiklerin, blokzincirinin, Web3’ün hakim olacağı bir dünyaya uyum sağlamak için çok geç kalmış olabilir” dedi.

Yeni yılda unicorn olma hedefiyle faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Eser Memişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Esas hedefimiz yeni bir teknolojinin hızlı adaptasyonunu sağlayarak Türkiye’de metaverse’e uygun iş modelleri ve bu iş modellerini hayata geçirebilecek iş insanları geliştirebilmek. Metaverse’ün olanaklarını ekonomik değere dönüştürerek, Türkiye’den yeni unicorn’lar çıkarmak.”