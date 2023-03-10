Philips Sound’dan her duruma uygun yeni kulaklıklar!

Yeni L4 modeli, Fidelio'nun temel felsefesi olan üstün ses performansı, uzun pil ömrü, geliştirilmiş aktif gürültü engelleme özelliği, uyum ve konforun cazip bir kombinasyonunu sürdürüyor. Grafenle kaplı kulaklık, daha temiz bir orta ve yüksek aralıklı ses kapasitesi için düşük distorsiyon sağlaması amacıyla özel olarak tasarlandı. Kaplamanın yanında, TP Vision’ın üretimi olan 40 mm'lik bir sürücü kullanılmaya devam ediyor.

L4 Auracast yayın ve LE ses özellikli Bluetooth'un en son 5.3 sürümünü kullanıyor. Kablosuz kulaklığa, hem LC3 hem de LDAC’in dahil edilmesiyle; en yüksek kalitede ses kapasitesi sunabiliyor. Ürün 3.5 mm mini jak kablosu veya USB-C aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Philips Fidelio L4'ün dört mikrofonlu Hibrit Adaptif ANC sistemi ve dış gürültüyü ölçen mikrofon içi havalandırma portu rüzgar gürültüsünü daha az hissetittirmek amacıyla kulaklığın arkasına taşındı.

Ekstra bir dahili mikrofon, aramaların kristal netlikte yapılmasını desteklemek amacıyla arka plan seslerini filtreliyor.

L4'ün pil ömrü, ANC açıkken 40 saat olmak üzere toplamda 50 saat oynatma süresi sunuyor. 15 dakikalık hızlı şarj sayesinde ekstra beş saat daha kullanılabiliyor. Deri kaplı dokunmatik kontroller sayesinde kaydırma, dokunma ve basma eylemlerinin yanı sıra L4’e Google Asistan uyumluluğu da eklendi.

T2 – Gerçek kablosuz ANC kulaklıkların çıtası yükseliyor

Yüzde 40 oranında daha küçük şarj kutusuyla gelen Philips Fidelio T2 kulaklıkların boyutu, bir önceki modeli T1'e kıyasla yüzde 20 oranında küçüldü. İyileştirilmiş, dengeli sürücüsü ve 9,2 mm grafen kaplı dinamik sürücüye sahip gelişmiş iki yönlü tasarımı sayesinde; T2 en yüksek kalitede, tam kapsamlı ses performansı sunmaya devam ediyor.

T2, yüksek çözünürlüklü ses ve ultra güvenilir bağlantı, LE ses ve LC3 codec içeren Bluetooth'un en son sürümü olan 5.3’ü kullanıyor. T2 ayrıca en yüksek çözünürlük kalitesinde müzik çalmayı sağlamak için LDAC codec seçeneğine de sahip.

Philips Fidelio T2, her bir kulaklıkta üç mikrofon olmak üzere toplamda altı mikrofona sahip. Kulaklık başına iki mikrofon maksimum düzeyde gürültü engelleme kapasitesi sunarken, kemik iletim teknolojisi kullanan birer ses alma mikrofonu da rüzgar gürültüsünün etkisini azaltıyor.

Kulaklık ve kılıf boyutundaki küçülmeye rağmen T2'nin pil ömrü, ANC etkinleştirildiğinde 9 saat kesintisiz çalma ve şarj kutusu aracılığıyla 27 saat daha çalma süresi sunuyor.

Kulaklık iki saat sürede tam şarj kapasitesine ulaşırken, yalnızca beş dakikalık şarjın ardından bir saatlik fazladan ekstra çalma süresi sunuyor. Model ayrıca IPX4 sertifikasına da sahip.

Dahası GO’yla geliyor

TP Vision, GO Sports serisi kulaklık yelpazesini serinin temasına uygun olan iki yeni orta sınıf modelle genişletti. Hareket halindeyken konfor, sağlamlık, suya dayanıklılık ve kusursuz ses kombinasyonu sunan ürünler; aktif yaşam tarzına veya sporculara yönelik tasarlandı.

GO Sports serisinin A5508 modeli üst düzey ses kalitesi sağlamak için düşük distorsiyonlu 8mm grafen kaplı sürücüye sahip. Diğer model A5608 ise sesle birlikte, boyun bandındaki dahili LED koşu ışığı ve kemik iletim teknolojisi sayesinde kullanıcılara kulaklık açık ve hava karanlıkken etrafı duyabilmenin ve kolayca farkedilebilme güvenliği sunuyor. GO Sports serisinin yeni ürünleri hem üstün ses hem de enerji verimliliği sunan LC3 codec'li en yeni ultra güvenilir Bluetooth 5.3'ü ve çok noktalı bağlantıyı kullanıyor.

İki model de şarj süresi ve pil ömrü konusunda da çok iddialı. A5508; ANC açıkken yedi saat çalma ve şarj kutusuyla 21 saat çalma imkanı sunarken, sadece beş dakikalık şarjla bir saatlik ekstra çalma süresi sağlıyor. A5608; altı saatlik oynatma süresinin yanında, 15 dakikalık hızlı şarjla bir saatlik ek oynatma süresi sunuyor.

Dahili rüzgar gürültüsü azaltma özelliği içeren hibrit bir ANC sistemine sahip olan A5508’de Yapay zeka ve otomatik ince ayarlı ikiz mikrofon sistemi sayesinde her iki kulaklıkta da net arama kalitesi mevcut.

Açık havada aktif yaşam için uygun olan A5508 ve A5608, IPX5 ter ve su geçirmezlik özelliğiyle uzun süreli kullanım keyfi sunuyor.

Yatma zamanı – Philips’in ilk uyku kulaklığı

Philips’in ilk uyku kulaklığı olan N7808, kullanıcıların daha kolay uykuya dalmalarına yardımcı oluyor ve kullanıcısını dışarıdan gelen uyaranlardan koruyarak uyku sorununa çözüm sunuyor.

Uyku bilimci Kokoon firmasıyla ortaklaşa tasarlanan N7808 uyku kulaklığında ana elektronik parçalar, yatarken rahatsız etmemesi için kulaklık kısmından uzak bir yerde başın arkasında yer alıyor. Bu tasarım sayesinde N7808 uyku kulaklıkları, çoğu kulaklığın 20+mm'lik klasik gövdesinin aksine; dengeli armatür sürücülerin kullanımının da yardımıyla 6mm kalınlığında çok küçük bir profile sahip. Küçük boyutu da N7808'in tüm gece boyunca kulakta tutulmasını kolay ve rahat hale getiriyor. Kulaklıkların içindeki sensörler, kullanıcı uykuya daldıkça sesi otomatik olarak azaltmak için kullanıcının uyku düzenini takip ediyor.

N7808, Kokoon’un uygulamasıyla birlikte çalışarak kullanıcının uyku kalitesini takip etmesine ve iyileştirmesine yardımcı oluyor. Kulaklığın içinde bulunan küçük ölçüm cihazları; cilde ışık tutarak ve ışığın vücudun kan akışından nasıl dağıldığını ölçerek çalışan optik bir kalp atış monitörü aracılığıyla takip ediyor.

10 saatlik pil ömrüne sahip olan N7808; Apple Music, Audible, Spotify, You Tube, Calm, Headspace veya Kokoon uygulamalarını kullanmak ve aynı zamanda arama yapmaya uygun şekilde tasarlandı.