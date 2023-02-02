Premium akıllı telefon deneyiminde yeni bir çağ başlıyor

Samsung, yeni Galaxy S23 Serisi’nin bugüne kadarki en güçlü kamerası ile herkese kendi yaratıcılığını keşfetme özgürlüğü sunuyor. Kullanıcılar artık yapay zeka (AI) desteğiyle, gerçek film karelerini aratmayan Nightography özellikli videolar da çekebilecek.

Galaxy S23 Serisi için özel geliştirilmiş Snapdragon® 8 Gen 2 Mobil Platformu ise geleceğin oyun deneyiminin kapılarını aralıyor, oyunseverlerin güç ve performans beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Galaxy S23 Serisi’nin ezber bozan inovasyonları ise bu kez daha çarpıcı bir tasarım diliyle sunuluyor. Seri’nin tasarımında, Samsung’un sürdürülebilirlik çalışmalarıyla paralel olarak, bir önceki tüm Samsung Galaxy akıllı telefonlarla kıyaslandığında daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor[2]. Samsung Galaxy kullanıcılarının uzun süredir severek kullandığı yerleşik S Pen[3] ise üretkenlik, not alma, hobiler ve daha fazlası için yeni seçenekler sunuyor.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, yeni Galaxy S23 Serisi ile ilgili şunları söyledi: “Teknolojinin dönüştürücü etkisi, insanlara sunduğu yeniliklerin ötesinde, daha iyi bir geleceğe yaptığı katkıyla da ölçülmeli. Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S Serisi cihazlarımızın tamamı, güvenli ve premium akıllı telefon deneyimi için yeni standartları belirliyor. Güçlü performansla kalıcı inovasyonu birleştiriyor, yüksek performans kavramına yeni bir boyut kazandırıyoruz.”

Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Philip Choi ise, "Samsung olarak, yeni Galaxy S Serisi ile inovasyon mirasımızı daha da ileri taşıyoruz. Profesyonel düzeydeki kamera sisteminin daha akıllı hale geldiği Galaxy S23 Serisi, Galaxy akıllı telefonların sunduğu en iyi fotoğraf ve video performansını vadediyor. Ayrıca, Galaxy ekosisteminde sunduğumuz bağlantılı özellikler artık kullanıcılara hiç olmadığı kadar kolay ve kusursuz bir deneyim yaşatacak. Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Galaxy cihazları, Türkiye'deki kullanıcılarımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

Mobil oyunun deneyiminde önemli bir eşik daha aşıldı

Hem içerik üreticileri hem de oyun tutkunları için sınırları zorlayan inovasyonlar üreten Samsung, yeni Galaxy S23 Serisi’nde de bu geleneği sürdürüyor. Samsung ve Qualcomm, Samsung Galaxy deneyimini yepyeni Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 Mobil Platformu’yla optimize etti. Böylece bir Samsung Galaxy akıllı telefon için bugüne kadar geliştirilen en güçlü ve verimli platformla beraber en hızlı Snapdragon[10] da kullanıma sunulacak. Tüm bunların yanı sıra Galaxy S23 Ultra, 5000mAh[11] güce sahip piliyle kendi boyutunu büyütmeden cihazın güçlü kamerasını destekliyor.