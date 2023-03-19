Rus uçakları Bayraktar'ın peşinde! Düşürmek için kalktılar piste boş döndüler

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz hafta Karadeniz’de uluslararası hava sahasında Rus savaş uçaklarının düşürdüğü ABD Ordusu’na ait İnsansız Hava Aracı, iki ülke arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Ordusu’na ait MQ-9 "Reaper" modeli pilot hava aracının “keskin bir harekat yaptığı için irtifa kaybettiğini ve Karadeniz’e çakıldığını” ifade etse de, araçtan yapılan kamera kayıtlarında, Rus uçaklarının tacizde bulunduğu ve akaryakıt püskürterek MQ-9 Reaper’ın kontrolünü kaybettiği ortaya çıktı. Karadeniz’de bu kez bir başka İHA düşürme planı daha yaşandı.

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı bu kez Türk şirketi Baykar tarafından yapılan Bayraktar TB2’yi düşürmek için havalandı. Ukrayna Ordusu’na ait Türkiye yapımı Bayraktar TB2, Rus uçakları tarafından yapılan manevralara rağmen düşmeyerek, uçuşunu gerçekleştirdi.

Adına şarkılar yapılan Bayraktar TB2, Rus işgalinde Ukrayna’nın en önemli silahlarından biri. İşgalci Rus mevzilerini kolaylıkla saptayabilen TB2’ler, hem iletişim hem de savunma konusunda Ukrayna Ordusu’na büyük katkı ve başarı sağlıyor.