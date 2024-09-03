Sabancı, batarya mühendisliği alanında uzman yetiştirecek

Enerji üretimi ve depola­ma teknolojilerine yöne­lik ilginin artmasıyla ba­tarya teknolojileri de gelişimiyle dikkati çeken alanlar arasında ye­rini aldı. Sabancı Üniversitesi de Türkiye›de bir ilk olacak Batar­ya Bilimi ve Mühendisliği yan dal programıyla batarya teknolojileri alanında mühendis yetiştirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saban­cı Üniversitesi ile Siro Enerji, ge­çen yıl Türkiye’de ilk kez bu alan­da lisansüstü programlar tasarla­mak için niyet mektubu imzaladı. Bu kapsamda, Sabancı Üniversi­tesinde mühendislik alanlarında eğitim gören öğrencilerin, 2024- 2025 eğitim ve öğretim yılında Batarya Bilimi ve Mühendisliği yan dal programına katılabilece­ği belirtildi.

Sektörün ihtiyacı uygun eğitim programı

Sabancı Üniversitesi Mühen­dislik ve Doğa Bilimleri Fakülte­si Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş, batarya bilimi ve mühendisliğine yönelecek insan kaynaklarının yetiştirilmesi amacıyla bu alan­da yeni bir program tasarlamak ve hayata geçirmek için adım at­tıklarını söyledi.

Savaş, batarya teknolojileri alanında çalışacak nitelikli ve çok yönlü mühendis, araştırmacı ve Ar-Ge personeli ihtiyacına dikkati çekerek, “Yan dal programımızla öğrencileri­mize sektörün ihtiyaçlarına uy­gun ve akademik açıdan dolu bir eğitim programı sunuyoruz. Ka­riyer gelişim fırsatları da suna­rak, gençlerimizin batarya tek­nolojileri alanında bilgi ve bece­rilerini geliştirmek, çok yönlü yetişmelerini sağlamak yolunda ilerlemiş olacağız” dedi.

Progra­mın, batarya bilimi ve mühen­disliğinde teorik bilgileri pratik deneyimlerle bütünleştiren çok yönlü bir eğitim sunacak şekilde tasarlandığını kaydeden Savaş, “Öğrencilerimiz bataryalarla il­gili kritik zorluklara çözüm bu­lurken, bu alanlardaki yenilikçi yaklaşımları ve teknolojik geliş­meleri de takip edebilecek” de­ğerlendirmesinde bulundu.

Üniversite-sanayi işbirliği büyük önem taşıyor

Savaş, Türkiye’de batarya en­düstrisi alanındaki gelişmele­rin ve yatırımların umut verici olduğunu vurgulayarak, “Enerji depolama teknolojilerine duyu­lan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Özellikle elektrifikasyona hızlı geçiş yapmayı planlayan ülkele­rin bu ihtiyacı karşılamak için batarya teknolojilerin­de büyüyen bir endüst­ride söz sahibi olmala­rı büyük önem kazandı” diye konuştu.

Progra­mın bu alanlarda yeter­li uzmanlığı kazanmış nitelikli mühendis ve araştırmacıların yetiş­tirilmesinde örnek bir gelişme olduğunu ifade eden Savaş, “Program, batarya uzmanlığına yönelik endüstri­deki ihtiyacı doğrudan karşıla­yacak ve bu sayede batarya tek­nolojileri alanında araştırmalar yapmayı planlayan öğrenciler için sağlam bir temel sunacak” ifadelerini kullandı.

Teorik ve uygulamalı çalışmalar bir arada

Sabancı Üniversite­si Batarya Bilimi ve Mü­hendisliği Yan Dal Prog­ramı Koordinatörü Prof. Dr. Selmiye Alkan Gür­sel de program hakkın­da şunları söyledi; “Yeni yan dal programımızda, batarya bilimi ve mühendisliği eğitimi için, disiplinler arası temel mü­hendislik becerilerine ek olarak, elektrokimya, termodinamik, batarya kimyası, dizaynı, üre­timi ve modellenmesi, yönetim sistemleri gibi derslerle hem te­orik hem de hücre ve batarya ta­sarımı, test ve karakterizasyon­ları konularında uygulamalı la­boratuvar çalışmaları ile pratik becerilerin geliştirilmesini he­defliyoruz.”

“Yeni iş ve istihdam fırsatı yaratacak”

Türkiye’nin kalkınmasında üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Gürsel, “Üniversite-sanayi işbirlikleri, bilimsel araştırma ve uygulamalı çözümler arasında köprü kurarak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde, araştırma sonuçlarının ticari ürünlere dönüştürülmesinde, teknoloji transferinde, ekonomik, sosyal ve teknolojik ilerlemelerin artırımda katkılar sağlayacağı gibi yeni iş fırsatları ve istihdamların yaratılmasında ve uluslararası rekabette de önemli rol oynayacak” diye konuştu.