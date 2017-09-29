Samsung Galaxy Note8 Türkiye lansmanı gerçekleştirildi

29 Eylül 2017

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy Note8'in Türkiye lansmanı İstanbul'da yapıldı.

Samsung açıklamasına göre, Galaxy Note8'in Türkiye lansmanı kapsamında İstanbul'da bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Galaxy Note8'i Türkiye'de ilk defa deneyimleyen kullanıcılar, kazandıkları tecrübelerden bahsetti.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Türkiye'deki Note kullanıcı sayısının dünyadaki en büyük 5. topluluğu oluşturduğunu kaydetti.

Note kullanıcılarının markalarına olan bağlılığının, daha büyük işler yapmaları için kendilerine ilham verdiğini belirten Kim, "Samsung olarak keşfedilmemiş alanlara cesur yatırımlar yaparak yeni teknolojiler geliştirmeye ve kullanıcıların hayatına değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kim, Interbrand tarafından gerçekleştirilen "En İyi Global Markalar" araştırmasında bir basamak daha yükselerek 6. sıraya çıktıklarını anımsatarak, marka değerlerini ise yüzde 9 arttırarak 55 milyar dolara ulaştırdıklarını bildirdi.

Ön sipariş sürecinde kullanıcılardan yoğun talep gören Galaxy Note8, gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renk seçenekleriyle 4 bin 999 liradan satışa sunuldu.

Kaynak: AA