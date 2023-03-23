Samsung Galaxy S23 Ultra Avrupa birincisi

Samsung’un yeni nesil akıllı telefon olan Galaxy S23 Ultra, Avrupa’da yedi tüketici derneğinin akıllı telefonlar için gerçekleştirdiği değerlendirmelerde en yüksek puanı alarak adını lider oldu.

Samsung’un premium akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra, Avrupa’nın önde gelen yedi tüketici derneğinin mobil telefonlarla ilgili yaptığı değerlendirmelerde birinci sırada yer aldı. Değerlendirme, Belçika, Danimarka, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İngiltere merkezli tüketici kuruluşları tarafından gerçekleştirildi.

100 üzerinden 84 aldı

Galaxy S23 Ultra, İngiltere merkezli ‘Which?’ adlı bağımsız değerlendirme kuruluşundan 100 üzerinden 84 puan, Danimarkalı ‘Taenk’in değerlendirmesindeyse 100 üzerinden 81 puan alarak en yakın rakibinin önünde yer aldı. ‘Which?’, yaptığı değerlendirmede Galaxy S23 Ultra’nın güçlü performansı, mükemmel kameraları ve uzun pil ömrüyle “testlerde açık ara en iyi cihaz olarak rakiplerini elediğini” belirtti.

Galaxy S23 Ultra, İtalya’dan ‘Altroconsumo’, Portekiz’den ‘Deco Proteste’, İspanya’dan ‘OCU’ ve Belçika’dan ‘Test Achats’ değerlendirmelerinde 100 üzerinden 81 puan aldı. Hollanda merkezli ‘Consumentenbond’ ise her iki cihaza da 10 üzerinden 8,3 puan verdi. Almanya, Fransa ve diğer ülkelerdeki değerlendirmelerin sonuçları ise daha ileri bir tarihte açıklanacak.