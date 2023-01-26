Samsung Galaxy’nin ‘Nightography’ özelliğiyle karanlıkta dahi ezber bozan kareler

Samsung, Galaxy S22 Serisiyle premium akıllı telefon deneyiminde kullanıcılara sunduğu benzersiz teknolojilerle en iyi kamera ve görüntü performansını kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

Samsung’un Galaxy S22 Serisinde kullanıcılara sunduğu Nightography özelliği, premium akıllı telefonlar için kamera deneyiminde sınırları yeniden belirliyor. Kullanıcılar, Galaxy S22 Serisinin Nightography özelliği sayesinde düşük ışıkta ve karanlık ortamlarda dahi en iyi görüntüleri anında ve paylaşıma hazır şekilde yakalayabiliyor.

Nightography özelliği, ortamdaki ışığın seviyesini tespit ediyor

Galaxy S22 Serisinin akıllı kamerası, etraftaki ışığı tespit edebilirken, ışık azaldığında, buna adapte olabiliyor. Böylece, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılara en çarpıcı kareleri daha kolay yakalama olanağı sunuluyor. Samsung Galaxy’nin gelişmiş kamera sistemi, Nightography özelliği ile neredeyse tüm ışık koşullarına uygun olarak, en ince detayları dahi yakalayabiliyor. Ayrıca, ayrıntı seviyesi ve parlaklığı yüksek bir fotoğraf oluşturmak için her iki modda da aynı anda çekim yaparak bu kareleri birleştirebiliyor.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ile ilgili tüm detaylı bilgileri kullanıcılar, 1 Şubat tarihinde saat (TSİ) 21.00’da Samsung.com ve Samsung’un YouTube kanalından canlı olarak takip edebilecek.