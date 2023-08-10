Samsung, SVS ve LG’ye 263 milyon TL ceza kesildi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketlerin yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Buna göre, Kurul, toplanan delilleri, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve incelenen dosya kapsamını dikkate alarak, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine ve LG Electronics Ticaret AŞ'ye para cezası verilmesine hükmetti. Buna göre, kurul Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 227 milyon 161 bin 142,04 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ'ye de 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verdi.