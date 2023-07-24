Samsung SWallet ve WhatsApp, Galaxy Watch serisine geliyor

Samsung SWallet: Samsung SWallet geçtiğimiz yıl, kullanıcıların cüzdanları ve akıllı telefonları arasındaki ilişkiyi daha da sağlamlaştırmak için Samsung Pay ile Samsung Pass'i birleştirmişti.

Şimdi, Samsung SWallet yeni Galaxy Watch serisine de geliyor. Hepsi bir arada Samsung SWallet uygulamasıyla kullanıcılar, akıllı saatlerinden ödeme yapabiliyor.

WhatsApp: Giyilebilir teknoloji ekosisteminin yeni bir inovasyonu olarak, Galaxy Watch5 ve Galaxy Watch4 kullanıcıları artık WhatsApp'ın ilk akıllı saat uygulamasını kullanabilecek. Uygulama, kullanıcıların telefonlarını çıkarmalarına gerek kalmadan konuşmalara devam etmelerine, mesajlara sesli yanıt vermelerine ve hatta aramaları yanıtlamalarına olanak tanıyacak.