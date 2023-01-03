Samsung, yeni ekran ve monitörlerini CES 2023'te görücüye çıkaracak

Samsung açıklamasına göre, şirketin CES 2023'te görücüye çıkartacağı ürünler arasında yer alan Odyssey Oled Neo G9, dünyanın ilk çift ekrana sahip ve ultra yüksek çözünürlüklü monitörü olarak öne çıkıyor.

Odyssey Oled Neo G9 ile sürükleyici ve gerçekçi oyun deneyimini sunmayı vadeden Samsung'un bu ürünü, oyun tutkunlarının tüm detayları eşsiz bir görüntü derinliğiyle görebilmesini sağlıyor. Kuantum mini led teknolojisini kullanan ve kavisli ekrana sahip monitör, "mat ekran" özelliğiyle ekrandaki ışık yansımasını azaltarak oyunun en yoğun anlarında oyuncunun dikkatinin dağılmasını engelliyor.

Yaklaşık iki kat daha hızlı veri aktarımı sunan dünyanın ilk DisplayPort 2.1 desteği yer alan monitörde, verilerin bozulma olmadan iletilmesini sağlayan Görüntü Akışı Sıkıştırma (DSC) özelliği bulunuyor.

Odyssey monitör serisinin en yeni üyesi Oled Neo G9, sonsuza yakın bir renk kontrast oranı sunuyor. Oled ekran her pikseli tek tek aydınlatırken, arka ışığa ihtiyaç duymuyor. Ürün, gecikme ve atlamaları önleyen 0,1 ms tepki süresi ve 240 Hz yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Prime Video, Netflix ve YouTube gibi platformlara erişim imkanı bulunan ve internet bağlantısıyla en iyi içeriklerin izlenebildiğini monitörde, bulut tabanlı servislerin oyunları oyun konsolu veya indirmeye gerek kalmadan doğrudan monitör üzerinden oynanabiliyor.

ViewFinity S9, profesyoneller ve iş dünyası için tasarlandı

Samsung'un grafik tasarımcı ve fotoğrafçılar gibi yaratıcı profesyoneller için geliştirdiği ViewFinity S9 model monitör ise 5K çözünürlükte 27" ekrana sahip. 5,120 x 2,880 çözünürlüğünün yanı sıra geniş renk gamı sayesinde keskin ve gerçekçi ayrıntılar sunan monitör, en berrak ve doğru renkleri görüntüleyebiliyor.

En doğru ekran rengi ve parlaklık ayarını sunan üründe, kullanıcılar Samsung Akıllı Kalibrasyon uygulamasıyla beyaz dengesini, Gama ve RGB renk dengesini ayarlayabiliyor. Mat ekran, ışık yansımasını ve parlamayı azaltarak çalışırken, dikkat dağınıklığını en aza indiriyor. Kullanıcılar, USB-C ve Thunderbolt 4 bağlantısıyla kamera gibi cihazları monitöre bağlayarak yüksek çözünürlüklü videolar ve büyük veri dosyalarını bilgisayarlarına kolayca aktarabiliyor. ViewFinity S9 serisinin 4K SlimFit kamerası ise görüntülü arama imkanı da sunuyor.

Üretkenlik, eğlence ve yaşam tarzı Smart Monitör M8'de bir arada

Samsung'un CES 2023'te tanıtacağı bir diğer monitörü olan Smart Monitör M8 ise ince tasarımının yanı sıra mevcut 32 inç ekran seçeneğine eklenen 27 inç ekran seçeneğiyle öne çıkıyor. Her iki ekran seçeneği 4K çözünürlük sunarken, 4 farklı renk seçeneğiyle her ortama uyum sağlıyor. Eğilebilen ve yüksekliği ayarlanabilen stand, kullanıcılara en iyi görüntü açısını sunuyor.

90 derece dönebilen ekran, kullanıcıların uzun belgeleri kaydırmaya gerek duymadan daha kolay görüntülemesini sağlıyor.

Smart Monitör M8; ışık, kamera, kapı zili, kilit, termostat gibi onlarca uyumlu ve bağlı cihazı algılayabiliyor ve yönetebiliyor. Monitörün SmartThings ve Smart Hub gibi uygulamalarının birçoğu artık fareyle de kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar Prime Video, Netflix ve YouTube gibi önde gelen platformlara kolayca erişebiliyor. Monitör üzerinden hepsi bir arada oyun akış platformu Samsung Gaming Hub'a ulaşma imkanı da bulunuyor.

Cihazdaki yeni "İçeriklerim" özelliği, kullanıcılara birçok faydalı bilgi ve içeriği aynı anda sunuyor. Monitör bekleme modundayken Bluetooth üzerinden kayıtlı bir akıllı telefonu algıladığında kullanıcı; fotoğraflar, takvim gibi kişisel bilgilerini ekranda görüntüleyebiliyor. Telefon kapsama alanı dışına çıktığında ise monitör tekrar bekleme moduna geçiyor.

Google Meet gibi görüntülü konuşma uygulamalarının da kullanılabildiği monitör, kişisel verileri şifrelerken yerleşik verileri saldırılara karşı korumak üzere cihazın ana işletim sisteminden ayrı tutabilen Samsung Knox Vault korumasına sahip bulunuyor.