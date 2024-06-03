Sanatı teknolojiyle buluşturan Türk öğrenciye ABD'den ödül

Gitar kompozisyonlarında yeni melodik ve armonik yapılar için arayışlara başlayan Sina Akbudak, bu sorunu yapay zeka sistemleri aracılığıyla çözebileceğini düşünerek bit proje hazırladı. Bu süreçte eğitmenlerinin de desteğini alan Akbudak, herhangi bir girdi vermeden yeni parçalar üretebilen veya başlangıç girdisi olarak verilen notaları takip eden, melodik ve armonik yapıyı koruyarak yeni eserler üretebilen yapay zeka modeli oluşturdu.

Burak Sina Akbudak, hazırladığı 'Yapay Zeka ile Oluşturulan Müzik Açısından Zengin Klasik Gitar Parçaları Projesi' ile 11-17 Mayıs'ta ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nın 'Teknolojiyle Sanat Üretimi' kategorisinde ikinci olmayı başardı.

Projenin ortaya çıkış noktası; melodi bulma sıkıntısı

Akbudak, kendi kompozisyonlarını yazarken yaşadığı 'yeni melodi ve armoni bulma sıkıntısı' nedeniyle yapay zeka yöntemine başvurduğunu anlatan Akbudak, "Mevcut yapay zekalarda klasik gitar özelliği bulunmaması ve özellikle barok dönem hakkında yeterince bilgi sahibi yapay zekanın bulunmaması beni projeyi yapmaya yöneltti... Söz konusu model, şarkı ve beste yapabilen diğer yapay zeka uygulamalarından farklı olarak klasik gitar özelinde çalışırken müzikal yönden daha güçlü ve hızlı eserler üretebiliyor. Uygulama aynı zamanda parçanın gitar üzerinde ne kadar çalınabilir olduğunu da hesaplıyor" dedi.

Uluslararası proje yarışmasında ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ve üniversitede de bu alan üzerine çalışmak istediğini dile getiren Burak Sina Akbudak, "Özellikle mesela insan sesinin üretildiği modeller aracılığıyla çalışmayı hedefliyorum. Üç fuara katılma şansı elde ettim, müzisyen kesimin oldukça ilgisini çeken bir proje oldu. Teknik kısımla ilgilenen jüriler de güzel sorular sordu, güzel bir proje olduğunu birden fazla kez duydum." diye konuştu.