Servisteki çocuktan 'çipli bileklikle' velisine mesaj

02 Ekim 2017

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Teknokent bünyesindeki bir Ar-Ge firmasınca, çocukların servis güvenliği için geliştirilen ve velilerin, çocuğunun servisinin kaç dakika sonra eve ulaşacağı, servise bindiği ve servisten ayrıldığı saat bilgilerini, öğrencilerin takacağı çipli bilekler ile öğrenmelerini sağlayan "Serviscell" sistemi, 3 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaştırıldı.

HÜ Teknokent bünyesinde çalışmalar yürüten Serviscell Polar Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır çocukların okul yolu ve servis güvenliği üzerine çalıştıklarını, 3 yıl önce de "Serviscell" sistemiyle velilere hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Okul yolu ve servis güvenliği için yaptığı çalışmaların öncesinde bir risk haritası çıkardıklarını kaydeden Diker, "Bu risk haritalarının tamamında, insana ve sürücülere dayalı olmadan denetlenebilir, yönetilebilir bir şekilde sistem geliştirdik ve risklerin önüne geçmeyi planladık. Bu amaçla öğrencilerin severek kullanacağı saat özellikli çipli bileklik tasarladık." dedi.

Servis dışında da bileklik ile kontrol

Diker, geliştirdiği uyarı ve bilgilendirme yönetim sistemiyle, öğrenci, veli, servis firması ve sürücü arasında taşıma hizmetinin en kaliteli şekilde verilmesini ve velilerin endişelerinin giderilmesini amaçladıklarını belirtti.

"Serviscell sürücü ekranı"nın ve çipli bilekliklerin yazılımının ve tasarımının Türk mühendisler tarafından yapıldığını söyleyen Diker, yazılımda okul platformu, servis firması platformu ve sürücü platforumu olduğunu kaydetti.

Ekranda, servise kayıtlı öğrenci listesindeki isimlerin yanında "bindi", "binmedi" sekmelerine servis sürücüsünün işaretleme yaptığını anlatan Diker, çocuğun servise bindiği andan itibaren çipli bileklikler sayesinde sürücünün yoklama almadan da saniyeler içinde servise binip binmediğinin veliye mesaj olarak gittiğini veya velinin aranarak bilgilendirildiğini aktardı.

Diker, "Servislere, 'Serviscell sürücü ekranı'nı takıyoruz. Çocuklara da saat özellikli bileklik veriliyor. Bilekliklere çocuğun kimliği tanımlanıyor. Bileklikler, Serviscell'e tanımlı. Çocuk servise bindiği anda sürücü yoklama yapmasa bile veliye çocuğun durumu mesaj olarak gidiyor." dedi.

Veliye "haritalı mesaj"

Servisin, çocuğun bulunduğu adrese giderken belli bir güzergahı izleyerek ilerlediğini ve bu güzergahın sistemde kayıtlı olduğunu anlatan Diker, servisin güzergah dışına çıkıp çıkmadığının da harita olarak veliye mesajla geldiğini ve velinin süreci kontrol edilebildiğine işaret etti.

Diker, "Bazen servisten son inen öğrenci sürücüyle baş başa kalabiliyor. Serviscell sistemi burada da devreye giriyor. Sürücü inen öğrencileri işaretlediğinde, servisteki öğrenci sayısı veliye gidiyor. Çocuğun serviste tek kaldığını veli öğrenebiliyor." bilgisini aktardı.

Maliyeti ayda 10 lira

Serviscell sistemini, sürücünün insiyatifine bırakmadıklarını ve merkezden denetleme yaptıklarını belirten Diker, velilerin de mobil uygulama üzerinden şifreleri ile bütün süreçleri takip ederek yönetebildiklerini aktardı.

Sistemin veliye maliyetinin ayda 10 lira olduğunu kaydeden Diker, tüm ülke genelinde bu sistemi yaygınlaştırmak için çalışacaklarını kaydetti

Kaynak: AA