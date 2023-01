Siber saldırı yüzde 61 arttı

Takip Et

Saatte 116 adet saldırının yaşandığını ve bu saldırıların birçoğunu “Gen. Variant” türünde kötü amaçlı yazılımlarının oluşturduğunu belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, “2022 yılında Türkiye’de her gün 2.791, her saat 116 ve her dakika 2 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. 2022 yılında 1.015.810 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşirken, bu saldırıların %5’ini sıfırıncı gün (zero-day) saldırıları oluşturdu” dedi.