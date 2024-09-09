Son dakika: Apple iPhone 16’yı tanıttı, işte özellikleri: iPhone 16 Türkiye fiyatı belli oldu

Teknoloji dünyasının lider markalarından Apple, iPhone 16 serisi ile en yeni ürünlerini tanıttı. Apple beklendiği gibi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile birlikte Apple Watch 10 ve AirPods 4'ü duyurdu.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 15 modellerinin ardından merakla beklenen iPhone 16 serisi, yenilikçi özellikleri ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Teknoloji meraklılarının gözdesi haline gelen yeni iPhone serisi, donanım ve yazılım açısından önemli gelişmeler sunarken, özellikle kamera, işlemci ve pil ömrü gibi konularda önemli iyileştirmelerle geldi.

Apple, iPhone 16 modelleriyle yalnızca global teknoloji pazarına hitap etmekle kalmayıp, Türkiye'deki kullanıcılara da özel bir fiyatlandırma sunuyor.

Yeni seride yer alan iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, özellikle Apple hayranları ve teknoloji tutkunları arasında büyük ilgi gördü.

Türkiye'deki kullanıcılar, cihazların satışa çıkacağı tarihi merakla beklerken, iPhone 16 serisinin fiyatları da en çok aranan konular arasında yer alıyor.

iPhone 16 Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

iPhone 16 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu.

iPhone 16 Pro 128GB : 82.999 TL

iPhone 16 Pro Max 256GB: 99.999 TL

iPhone 16 resmen duyuruldu. iPhone 16 havacılık ve uzay sınıfı alüminyum kullanıyor ve "lacivert" "deniz mavisi" ve pembe gibi yeni renklere sahip.

iPhone 16'nın özellikleri neler?

Suya ve toza dayanıklı. Ekran parlaklık seviyesi 2000 nit ile 1 nit arasında değişebiliyor.

-Apple, işlemci noktasında iPhone 16'nın A16 Bionic'ten A18'e iki nesil atladığını kaydetti. Makine öğrenimi için 2 kata kadar daha hızlı olan yükseltilmiş bir nöral motor içeriyor.

Bellek alt sistemi daha gelişmiş hale geldi

-A18'in bellek alt sistemi de daha gelişmiş hale geliyor ve ikinci nesil 3nm teknolojisi kullanılarak üretiliyor. A18 ayrıca 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip en yeni 6 çekirdekli CPU'ya sahip. CPU'nun iPhone 15'teki CPU'dan yüzde 30'a kadar daha hızlı olduğunu da ekliyor.

Apple Silicon tarafından destekleniyor

-Bu kontrol iPhone 16'nın yan tarafında ve kamera ayarlarını yapmak için üzerinde kaydırabilirsiniz. iPhone 16 her zamanki gibi Apple Silicon tarafından destekleniyor.

Yeni özelleştirilebilir Eylem düğmesi bulunaca

-Bazı Apple Intelligence özelliklerine güç verecek. iPhone 16 ve 16 Plus modelleri 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğünde ekranla gelecek. Her ikisinde de sol tarafta yeni özelleştirilebilir Eylem düğmesi bulunacak.

Kamera özellikleri neler?

-Eylem düğmesini günün saatine bağlı olarak farklı şeyler yapacak şekilde programlayabilirsiniz. Ayrıca yeni bir "kamera kontrolü" özelliği de var.

-Apple, işlemci noktasında iPhone 16'nın A16 Bionic'ten A18'e iki nesil atladığını kaydetti. Makine öğrenimi için 2 kata kadar daha hızlı olan yükseltilmiş bir nöral motor içeriyor. Apple, işlemci noktasında iPhone 16'nın A16 Bionic'ten A18'e iki nesil atladığını kaydetti.

Siri iPhone'unuzda size adım adım rehberlik edebiliyor

-Apple Intelligence, aslında birçok alanda kolaylık sunacak gibi duruyor. Ancak özellikle yazma ve emoji gibi konularda örnekler verilmesi ise yapay zekanın olasılıklarını düşündüğümüzde yetersiz kalıyor.

-Siri bir Apple Intelligence güncellemesi alıyor ve cümlenin ortasında tökezleyip kendinizi düzelttiğinizde bile sizi daha iyi anlayabiliyor. Siri ayrıca iPhone'unuzda bir şeyi nasıl yapacağınız konusunda size adım adım rehberlik edebiliyor.

Siri ilgili görüntüleri bulacak ve mesajı doğru alıcıya gönderecek

-Apple Intelligence ile ilgili anlatılanar yeni değil, WWDC'de bunların çoğunu duyduk. Örneğin Siri'nin ekran farkındalığı kazanması ve böylece neye baktığınızla ilgili sorulara yanıt verebilmesi gibi. Ayrıca "Selim'e cumartesi akşam yemeğindeki çekildiğimiz fotoğrafları gönder" dediğinizde Siri ilgili görüntüleri bulacak ve mesajı doğru alıcıya gönderecek.

-Apple Intelligence ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak sunulacak. Önümüzdeki ay ABD İngilizcesinde, Aralık ayında ise İngiltere, Avustralya ve diğer ülkelerde yerelleştirilmiş İngilizce olarak kullanıma sunulacak. Diğer diller için destek de gelecek yıl geliyor.

iPhone 16'ya kamera kontrol butonu geldi

-iPhone 16'ya kamera kontrol butonu geldi. Kullanımı kolay olacak şekilde tasarlandı ve yatay veya dikey yönlerde etkinleştirilebiliyor. Tıklandığında kamera uygulaması başlatılırken fotoğraf çekmek için tekrar tıklayabilirsiniz.

Tıklamak ve basılı tutmak bir video kaydı başlatıyor. Dokunsal motor, burada fiziksel bir tepkiyi taklit eden dokunsal geri bildirim sağlayan şey. Ayrıca dokunma hareketlerini tanıyacak ve "tam tıklama" ile "hafif basma" arasındaki farkı ayırt edebilecek. Hafif basış odaklamaya yardımcı olabilir ve ayrıca diyafram açıklığı veya odak gibi diğer ayarları sürükleyip ayarlamanız için kullanıcıya alan yaratıyor.

Daha iyi ses yakalıyor

-Snapchat gibi uygulamalar da kamera kontrolünden yararlanıyor. iPhone 16'nın 48 megapiksel ana kamerası var ve bu çözünürlükte çekim yapabiliyor ya da 24 MP pikselli fotoğrafları tercih edebiliyorsunuz.

-Ultra geniş ve Fusion kameralardan gelen birleşik veriler, iPhone 16'nın daha sonra Apple Vision Pro'da izleyebileceğiniz uzamsal videolar çekmesini sağlıyor. iPhone 16, arka plan ve rüzgar gürültüsünü azaltmak için makine öğrenimini kullanarak daha iyi ses de yakalıyor.

Kamera HDR desteğiyle 4K 60p video da çekebiliyor

-iPhone 16 ayrıca biraz daha çok yönlülük için 12MP, 2x telefoto lense sahip. Ana sensörden gelen verileri bununla birleştirdiğinizde Apple'ın 48MP Fusion kamera olarak adlandırdığı kameraya sahip oluyorsunuz. Bu kamera HDR desteğiyle 4K 60p video da çekebiliyor.

-iPhone 16'da bir de Ultrawide kamera bulunuyor. Çift lensli bir kurulumda üç kamera varmış gibi göründüğü için biraz kafa karıştırıcı, ancak ilk ikisi alt halkaya yerleştirilmiş.

5 kat daha yüksek kare hızları elde edebiliyor

-Şimdi de sıra oyun performansına geldi. Apple, A18'in oyun oynamak için de harika olduğunu söylüyor. iPhone 16'da ısıyı dağıtmak için yeni bir termal alt yapı (yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış) ile geliştirilmiş termal tasarım var. Sonuç olarak oyun oynarken yüzde 30 daha yüksek performans elde ediliyor. Telefon ayrıca donanım hızlandırmalı ışın izlemeyi de destekliyor ve yazılım hızlandırmalı ışın izlemeye göre 5 kat daha yüksek kare hızları elde edebiliyorsunuz.

-iPhone 16, Assassin's Creed Mirage ve Resident Evil gibi daha önce yalnızca iPhone 15 Pro'da bulunan AAA oyunları da destekleyecek. Apple, ayrıca Honor Of Kings: World'ün de iPhone 16 ile birlikte geleceğini paylaştı.

Daha büyük bir pile sahip

-Honor of Kings: World önümüzdeki yıl geliyor. Apple, şimdi de pil ömrüne geçti. iPhone 16'nın "daha da büyük bir pile" sahip olması, A18 ve iOS 18'in güç verimliliği iyileştirmeleriyle birlikte pil ömrünü iyileştirecek.

-iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın yurt dışı fiyatları açıklandı. iPhone 16 799 dolardan, iPhone 16 Plus 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

iPhone 16 Pro özellikleri

iPhone 16 Pro tanıtıldı. Biraz daha yuvarlatılmış köşeler, kamera kontrolü için gerçek bir düğme gibi görünen özel bir buton var.

-Yeni iPhone Pro modelleri her zamankinden daha ince kenarlara sahip, ProMotion, Always-On Display'i destekliyor ve koruma için seramik kalkanı var. Ayrıca "diğerlerinin kullandığı" titanyumdan daha güçlü ve çizilmeye karşı daha dayanıklı olan 5. Sınıf Titanyum kullanıyorlar.

Dört farklı renkte sunuluyor

-iPhone 16 Pro ve Pro Max dört farklı renkte sunuluyor ve renklerin hepsi metalik tonlarda.

-Artırılmış bellek bant genişliği ile birlikte Apple Intelligence özellikleri A18 Pro'da A17 Pro'ya kıyasla daha hızlı çalışıyor. A18 Pro'da 2 kat daha hızlı donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğine sahip GPU'daki yeni geliştirmeler sayesinde AAA oyunları daha da iyi performans gösterecek.

A18 Pro çipini çalıştıracak

-Yeni CPU da A17 Pro'ya göre yüzde 15'e kadar daha hızlı. A17 Pro'dan yüzde 20 daha az güç kullanacak ve A18'den daha büyük önbelleklere sahip olacak.

iPhone 16 Pro, A18'den daha hızlı olan A18 Pro çipini çalıştıracak. Aynı ikinci nesil 3nm tasarımını kullanıyor ve A17 Pro'dan daha hızlı ve daha verimli olan 16 çekirdekli bir Neural Engine'e sahip.

Gelişmiş medya işlevlerine sahip

- A18 Pro, diğer özelliklerin yanı sıra Pro'daki ProMotion ekranı destekleyen Gelişmiş medya işlevlerine sahip. Ayrıca yeni bir video kodlayıcı ve veri işleme de var. Bunun dışında daha önce hiç görülmemiş kamera özelliklerine de güç veriyor.

-Tüm bu güncellemeler, Pro kameranın neden daha önce duyduğumuz tüm yükseltmelerle bile normal iPhone'dakinden daha iyi olduğunu özetliyor. Daha fazla kontrol, daha fazla araç.

İki durumlu odak özelliği ile güncellenecek

-Kamera kontrolü butonu, bu yıl içinde otomatik odaklamayı kilitlemek için iki durumlu odak özelliği ile güncellenecek.

-Apple, iPhone 16 Pro'nun her zamankinden daha fazla çözünürlük ve kontrol getirdiğini söyledi. Ayrıca hareketli nesnelerin keskin görüntüleri için daha fazla önbelleğe sahip 48 megapiksel Fusion Kamera'ya sahip. iPhone 16 Pro, dört piksel sensörlü yeni bir 48MP ultra geniş kameranın yanı sıra daha önce olduğu gibi 12MP 5x telefoto kameraya sahip. Şimdi ise tetra prizma tasarımı Pro ve Pro Max'te mevcut. Ayrıca Pro serisinde yeni Kamera Kontrolüne de sahip olacaksınız.

4K 120p çekim yapabiliyor

-Yeni modeller, 4K 120p çekim yapabiliyor ve böylece çok daha yüksek kalitede ağır çekim görüntüler elde edilebiliyor. A18 Pro'nun yeni görüntü sinyali işlemcisi, Dolby Vision'da kare kare düzenlemelere de olanak tanıyor.

Kameradaki kişilerin sesini izole edebilirsiniz

- Audio Mix özelliği ile kameradaki kişilerin sesini izole edebilirsiniz. "Studio Mix" seçeneği, sanki bir ses kabinindeymişsiniz gibi bir stüdyo içindeki efekti taklit etmenizi sağlıyor. "Cinematik Mix" çevredeki çevresel gürültüyü getiriyor ve sesleri ön planda tutuyor.

iPhone 16 Pro, donanım, yazılım ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Cihazda vokal ve akustik kayıtlar dört adet stüdyo kalitesinde ses alabilen mikrofon var. iPhone 16 Pro ayrıca Uzamsal Ses kaydını da destekleyecek.

iPhone 16 Pro yurtdışı fiyatları

Ve fiyatlar: iPhone 16 Pro için 999 $ ve Pro Max için 1.199 $'dan başlıyor.