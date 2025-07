Sosyal medya devi X'te deprem! CEO Yaccarino, istifa etti

X'in CEO'su Linda Yaccarino, iki yıllık görev süresinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Elon Musk’ın vizyonuyla yola çıktığını belirten CEO, “Hayatımın fırsatıydı” diyerek ekibe ve kullanıcılara teşekkür etti.

Sosyal medya platformu X’in CEO’su Linda Yaccarino, görevinden ayrıldığını duyurdu. İki yıl süren görev süresinin ardından veda eden yönetici, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

“Elon Musk ile X vizyonunu ilk konuştuğumuzda, bunun hayatımın fırsatı olacağını biliyordum” diyen CEO, Musk’ın kendisine verdiği görev için minnettar olduğunu belirtti. Açıklamasında, ifade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden yapılandırma ve X’i “Her Şeyin Uygulaması” haline getirme sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

X ekibinin, kullanıcı güvenliği (özellikle çocuklar için) ve reklamveren güvenini yeniden inşa etme konusunda büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden CEO, 'Community Notes' ve yakında devreye girecek 'X Money' gibi projelere dikkat çekti.

Şirketin yeni dönemde Xai ile birlikte yoluna devam edeceğini belirten açıklamada, “X artık tüm seslerin yankı bulabildiği dijital bir şehir meydanı. Bunu, kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın ve dünyanın en yenilikçi ekibinin desteğiyle başardık” ifadelerine yer verdi.

Linda Yaccarino, “Dünyayı değiştirmeye devam ederken sizi uzaktan destekliyor olacağım. Her zamanki gibi X’te görüşürüz” sözleriyle mesajını tamamladı.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…