Spotify 75 milyon şarkıyı sildi

Dünyanın en büyük müzik yayın platformu Spotify, yapay zeka araçlarıyla üretilen sahte müziklerle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl 75 milyon parçayı platformdan kaldırdığını açıkladı.

En az 1000 dinlenme

Şirket, bu hamleyi dolandırıcıların kısa süreli, yapay veya sahte şarkılar yükleyerek telif geliri elde etmesinin kolaylaştığı bir dönemde attı. Spotify, 30 saniyeden uzun dinlemelerin sanatçılara telif kazandırdığını ve bir parçanın ödeme alabilmesi için en az 1000 kez dinlenmiş olması gerektiğini belirtiyor.

Kaldırılan sahte şarkılar, Spotify’ın yaklaşık 100 milyonluk müzik kataloğuna yakın bir büyüklükte. Platform, ayrıca kullanıcılarına 7 milyon podcast ve 350 bin sesli kitap da sunuyor.

Yeni spam filtresi

Spotify, yeni spam filtresi sayesinde sahte içerik üretenleri tespit edip işaretleyecek ve algoritmaların bu müzikleri önermesini engelleyecek. Şirket, neredeyse 700 milyon kullanıcıya ulaşmasına rağmen, sahte içeriklerin dinleme alışkanlıklarını veya sanatçılara ödenen telifleri ciddi şekilde etkilemediğini vurguluyor.

Spotify’a göre geçen yıl sanatçılara ödenen telif miktarı 10 milyar dolar oldu.