Spotify'dan yeni hamle: Her sanatçıya sorulacak

Dünyanın en büyük müzik yayın platformu Spotify, yapay zekanın sorumlu biçimde kullanılması için Sony Music, Universal Music Group ve Warner Music Group ile işbirliği yapacağını duyurdu.

Ayrıca dijital müzik şirketi Believe ve müzik hakları kuruluşu Merlin de anlaşmaya dahil oldu.

Spotify, geliştirilecek yapay zeka araçlarının sanatçılar ile söz yazarlarını merkeze alacağını ve telif haklarına saygılı olacağını belirtti.

Spotify, bu teknolojilerin detaylarını açıklamasa da ilk ürünlerin üzerinde çalışmaya başladığını bildirdi. Firma, her sanatçının yapay zeka destekli araçlara katılıp katılmamayı kendisinin belirleyeceğini vurguladı.

"Sanatçıların gelir payını azaltıyor"

Dua Lipa, Sir Elton John ve Sir Paul McCartney gibi dünyaca ünlü isimler, eserlerinin izin alınmadan yapay zeka şirketleri tarafından kullanıldığını sıkça gündeme taşımıştı.

New Orleans merkezli MidCitizen Entertainment ise yapay zekanın “yaratıcı ekosistemi kirlettiğini” savundu. Şirket yöneticisi Max Bonanno, yapay zeka üretimi içeriklerin sanatçıların sınırlı gelir payını daha da azalttığını söyledi.

"Sömürü değil işbirliği"

Spotify, sanatçıların ve hak sahiplerinin izinleri alınmadan müziklerin yapay zeka eğitimlerinde kullanılmayacağını ifade ederek “önceden anlaşma” modelini benimsedi. Firmanın eş başkanı Alex Norstrom, “Teknoloji sanatçılara hizmet etmeli, tam tersi değil” dedi.

"Daha adil bir model sunuyor"

Yapay zekanın etik kullanımını savunan Fairly Trained kurucusu Ed Newton-Rex de anlaşmayı olumlu karşıladı. Bu yaklaşımın, izinsiz veri kullanımına karşı daha adil bir model sunduğunu belirtti.

Spotify, doğrudan yapay zekayla müzik üretmese de “daylist” ve yapay zekalı DJ gibi kişiselleştirilmiş çalma listelerinde bu teknolojiden yararlanıyor.

Ayrıca platformda yapay zeka ile üretilen içeriklere yer veriliyor ancak gerçek sanatçıların sesini taklit eden yapay içeriklere müdahale ediliyor. 2023’te Drake ve The Weeknd’in ses klonlarıyla yapılan viral bir şarkı bu nedenle kaldırılmıştı.

Şirket, yapay zekanın otomatik ayarlama, miksaj, mastering ve ses temizleme gibi üretim süreçlerinde de yaygınlaştığını hatırlattı. Beatles’ın 2023’te yayımlanan “Now and Then” parçası, John Lennon’ın eski kayıtlarının yapay zekayla temizlenmesiyle hazırlanmıştı.

Warner Music Group CEO’su Robert Kyncl, yeni yapay zeka lisans anlaşmalarının yaratıcı topluluğu korumak ve telif haklarını güvenceye almak adına kritik olduğunu söyledi.