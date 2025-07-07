Tamamı yapay zeka ile üretilen belgesel 11 Temmuz’da vizyonda

Türk sinemasında bir dönüm noktası niteliği taşıyan “Gerçek Ötesi” (Post Truth) adlı belgesel film, 11 Temmuz’da Türkçe altyazılı olarak sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film, yapım sürecinde tamamen yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulan ilk uzun metrajlı belgesel olma özelliği taşıyor.

Yönetmenliğini Alkan Avcıoğlu’nun üstlendiği belgesel, yapım sürecinin her aşamasında yapay zeka destekli araçlardan yararlanarak hazırlandı. Filmdeki görseller, ses efektleri ve anlatıcı sesleri dahil tüm içerikler insan eli değmeden, yapay zeka algoritmaları aracılığıyla üretildi.

Yapım sürecinde 200 bin saniyeyi aşkın görsel veri işlenerek, yaklaşık 55 saatlik görüntü havuzundan seçilen sahnelerle film kurgulandı. Proje, hem içerik üretim süreciyle hem de teknolojik altyapısıyla Türkiye'de ve dünyada yapay zekanın sinema sektörüne entegrasyonuna dair dikkat çeken bir örnek sunuyor.

Belgeselin senaryo çalışmaları, sanatçı Gizem Avcıoğlu ile birlikte yaklaşık iki yıl süren ortak bir yaratım süreci sonucunda tamamlandı. Bu süreçte, yapay zekanın yaratıcılığı destekleyici gücü ve veri temelli hikâye inşası öne çıktı.

“Gerçek Ötesi”, yalnızca teknolojik yeniliğiyle değil, aynı zamanda sinema ve yapay zekanın gelecekteki etkileşimini tartışmaya açan yapısıyla da dikkat çekiyor. Film, gerçeklik algısının teknolojiyle nasıl şekillendiğini sorgularken, yapay zekanın sanatsal üretimdeki rolünü de merkezine alıyor.