TEKNOFEST heyecanı Ankara’da yaşanıyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Teknoloji fevtivali 3 Eylül'e kadar Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam decek.

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in, bu yıl yurt içinde 7'ncisi, toplamda ise 8'incisi düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor.

Herkesin gözü semada

Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyor. Katılımcılar ilk gün, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyon deneyimlerine kadar pek çok aktiviteyi deneyimleme ve eğitici atölyelere katılma imkanı buldular.

"Tarım Teknolojileri", "Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri", "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri", "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri", "Eğitim Teknolojileri" ve "Afet Yönetimi Teknolojileri" yarışmaları da ilk gün gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alıyor. TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları da yer alıyor.

103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant, 215 bin metrekare alana kurulan festivalde yer alıyor. Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileriyle bu yıl da herkesin gözü yükseklerde oldu.

Türk Yıldızları, Solo Türk, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka etkinlik süresince TEKNOFEST semalarında gösteri yaptı. Festivalin ilk günü F-16 Solotürk, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB3, Gökbey, Hürkuş gösterileriyle sona erdi.

Ziyaretçi rekoru kırılacak

T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, İstanbul TEKNOFEST'te 1 milyon 720 bin ziyaretçi sayısının 2,5 milyona çıkarak rekorunu tazelediğini söyledi. Ankara'da da yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Hıdır, "Çevrim içi ziyaretçi kayıtlarımız İstanbul'un 5-6 katı diyebilirim" dedi.

Paraşüt gösterisi nefesleri kesti

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Program kapsamında paraşüt gösterileri gerçekleştirildi. Festival alanına Türk Bayrağı ve Atatürk resmiyle inen paraşütçüler ziyaretçiler tarafından alkışlarla karşılandı.

7,2 milyon lira ödül dağıtılacak

Genç girişimciler, TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında 6 ana başlık ve 10 temada çalışmalarını sergileyecek. "Pre Take Off" kapsamında 900'den fazla ön başvuru alındı. Bu başvurulardan 75'i Ankara'daki festivalde yarışma imkanı buldu. Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 milyon liradan fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 bin lira ödül verilecek.

“Fezada Türk'ün uyduları yükselecek”

TEKNOFES’in açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi’nin tam bağımsız, katma değer üreten, rekabet gücü yüksek Türkiye demek olduğunu söyledi. Fezada Türk'ün uydularının yükseleceğini belirten Kacır, "Artık, başkalarının geliştirdiği teknolojileri hayranlıkla seyreden değil, kendi geliştirdiği teknolojilerle hayranlık uyandıran bir Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı geliyor” dedi. TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar da "TEKNOFEST her yıl daha da büyüyecek. Kök salan fideler ağaç olacak. Bu ağaçlar büyüdükçe gençlerimizin öz güveni daha da artacak. TEKNOFEST kuşağının büyüteceği bu ağaçlar tüm insanlığa huzur verecek" diye konuştu.

Teknoloji üreten toplum oluyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Görgün, “TEKNOFEST, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin daha etkin şekilde varlık göstermesine büyük katkı sağlayarak, farkındalığın gelişmesine de imkan oluşturuyor. Bizi de değiştiriyor, bizi de geliştiriyor. TEKNOFEST'te milletimizin enerjisiyle şarj oluyoruz" ifadelerini kullandı.