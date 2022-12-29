Teknoloji devinden Çin’e gözdağı

Çin hükümeti tarafından yaptırım uygulanan Tayvan’ın teknoloji devi Tayvan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC), ülkenin güneyinde en gelişmiş çiplerinin seri üretimine başladı. Şirketin başkanı adadaki kapasiteyi arttırmaya devam edeceğini söyledi.

Uzun zamandır beklenen 3 nanometre teknolojisine sahip çiplerin seri üretimi, dikkatlerin dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisinin yurtiçi ve yurtdışındaki yatırım planlarına odaklandığı bir dönemde gerçekleşti. TSMC, cep telefonlarından savaş uçaklarına kadar teknolojide kullanılan gelişmiş çiplerin üreticisi olarak baskın bir konuma sahip.

3 nanometre çipler 5G’de kilit öneme sahip

TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu, güneydeki Tainan kentinde üretim ve kapasite artırımının kutlandığı bir törende yaptığı konuşmada, "TSMC Tayvan'da önemli yatırımlar yaparken teknoloji liderliğini koruyor ve çevreyle birlikte yatırım yapmaya ve gelişmeye devam ediyor" dedi.

Liu, firmanın 3 nanometre çipine yönelik talebin 5G ve yüksek performanslı bilgi işlem ürünleri gibi yeni teknolojilerin etkisiyle "çok güçlü" olduğunu söyledi.

ABD’ye 40 milyar dolarlık yatırım

Bu ayın başlarında TSMC, ABD tarihindeki en büyük yabancı yatırımlar arasında yer alan yeni Arizona fabrikasında planlanan yatırımını üç kattan fazla artırarak 40 milyar dolara çıkaracağını açıklamıştı.

Apple ve Nvidia'yı başlıca müşterileri arasında sayan Tayvanlı şirket, Japonya'da da bir çip fabrikası inşa ediyor. Çip devi aynı zamanda Almanya'ya potansiyel bir genişlemeyi gözden geçirmenin ilk aşamalarında bulunuyor.