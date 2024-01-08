Teknoloji şovu başlıyor

Yılın ilk teknoloji fuarı CES 2024 bu hafta başlıyor. Bu yıl kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayan Consumer Technology Association (CTA-Tüketici Elektroniği Birliği) tarafından düzenlenen ve bu yıl 57’ncisi gerçekleşen Consumer Electronics Show’a (CES – Tüketici Elektoniği Fuarı) Türkiye 70 şirket ile katılıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı, Ankara Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle bu yıl fuarda açılacak Türkiye Pavyonu’na 50 şirket devlet destekleri ile yer alıyor.

Bunun yanında İstanbul Ticaret Odası, ayrı bir organizasyonla açtığı standında 10 şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtmasını sağlayacak. Bu iki organizasyon dışında Togg başta olmak üzere 10 şirketimiz de kendi olanakları ile fuara, ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere katılıyor. CES’e her yıl katılmaya özen gösteren Vestel’in ise fuarın resmi katılımcıları arasında olmaması dikkat çekici.

Rekor katılımcı

CTA tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl fuara 4 binin üzerinde şirket katılıyor. 1.200 üzerinde start-up ise Eureka Park’ta ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Fuarın toplam alanı 230 bin metrekareyi geçiyor.

Dünyanın dört bir yanından 130 bin üzeri katılımcı fuara kayıt yaptırırken, bu katılımcıların üçte biri ABD dışından geliyor. CES İnovasyon için ise bu yıl 3 binin üzerinde başvuru alındı. CES 2024 yılı için belirlenen ana temalar yapay zekâ, herkes için insan güvenliği, mobilite ve sürdürülebilirlik. Bu temaların yanında Ar-Ge, inovasyon, inovasyon politikaları, dijital sağlık ve erişilebilirlik gibi pek çok alanda eş zamanlı konferanslar da CES 2024 kapsamında yer alıyor.

CTA’in, CES başlamadan önce paylaştığı bilgilere göre 2024 yılında ABD’de tüketici elektroniği pazarı yüzde 2.8 büyüme göstererek 2.8 milyar dolara ulaşacak. Dünya genelinde ve ABD’de yaşanan enflasyonist ortama rağmen tüketiciler, TV, akıllı telefon ve oyun ekipmanı gibi elektronik cihazlara daha ucuz fiyatlardan erişebiliyor. Bu da yılın genelinde endüstrinin ciro anlamında pek de büyümeyeceğine işaret ediyor.

2024 yılında izlenmesi gereken trendler arasında ise oyun ekipmanlarında yaşanacak bir patlama, müzik ve podcast yayınlarına artacak olan talep, tüketici ilgisini çekmek için üreticilerin çeşitli servisleri ürünlerle birlikte ücretsiz sunması ve yapay zekâ konusunda yaşanacak gelişmeler CTA tarafından belirlenen alanlar.

1967 yılından buyana düzenleniyor

CES, yıllardır bir fuar merkezi etkinliği değil, bir şehir etkinliği kimliğinde düzenleniyor. İlki 1967’de düzenlenen etkinlik, resmi olarak kapılarını 9 Ocak’ta açıyor. Fuar ve konferans öncesinde medyaya özel basın toplantıları şehrin en güneyindeki Mandalay Bay otelinde gerçekleştiriliyor. Konferansa ilişkin ana konuşmaların, sunumların yapıldığı Venetian Otel’de Eureka Park isimli Startup’ların bulunduğu bir sergi alanı, uluslararası katılımcıların ürün ve hizmetlerini sergiledikleri bir alan ve CES ödülünü kazanan ürünlerin sergilendiği ayrı bir alan bulunuyor. Şehrin fuar merkezinde ise CES 2024 fuarı yer alıyor. Türkiye Pavyonu, Eureka Park ismi verilen start-up’ların ürün ve hizmetlerini tanıttığı konferansın ana konuşmalarının yapıldığı Venetian Otel’de bulunuyor.