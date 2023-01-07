Teknosa’nın 2022 Teknoloji Alışveriş Raporu’na göre geçen yıl en çok akıllı telefon aldık

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, "2022 Teknoloji Alışveriş Raporu"nu açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, son yılların değişmez yıldız ürünü akıllı telefonlar 2022 yılında da en çok satılan ürün grubu oldu. Akıllı telefonların yanı sıra büyük ekranlı televizyonlar, salgınla birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan tablet ve "notebook"lar, zamandan tasarruf sağlayan robot ve şarjlı süpürgeler tüketici tercihlerindeki yerini sağlamlaştırdı. 2022 yılının en yeni ve gözde ürünü ise işlevselliğiyle ön plana çıkan fritözler oldu.

Teknosa'nın Şubat 2022'de pazaryerine dönüştürdüğü teknosa. com'da da özellikle sağlık ve elektronik ürünlerinin yanı sıra kamp malzemeleri, müzik aletleri, spor aletleri, hırdavat ve bahçe malzemeleri gibi ürün grupları ilgi gördü.

2022 yılının en çok tercih edilen ürünleri akıllı telefon, LCD TV, akıllı saat, tablet, notebook, robot süpürge, şarjlı süpürge, elektrikli süpürge, fritöz, bluetooth kulaklık, telefon koruma hizmeti, hediye ve ödeme kartları ile cep telefonu aksesuarları oldu. Yüksek hafızalı telefonlara gösterilen ilgi 2022'de de devam etti. Akıllı telefonlarda 128 GB ve ardından 64 GB hafıza tercihi öne çıktı. Bu yıl da en çok siyah renk ilgi gördü. Siyah rengi mavi ve beyaz renkler izledi.

Şarjlı dikey süpürgeler ve robot süpürgeler ilgi görmeye devam etti

Cep telefonlarında olduğu gibi tablet ve notebooklarda da yüksek hafıza tercihi öne çıktı. Tablet ve notebookların yanı sıra mouse, notebook çantası, mousepad gibi tamamlayıcı ürünler de ilgi gördü. Televizyonlarda 50-55 inç arası büyük ekranlar tercih edildi. Yüksek çözünürlüğe olan ilgi geçen yıla oranla daha da arttı. Telekom kategorisi içinde sağlıklı yaşama ve pratikliğe verilen önemin artmasına paralel bir biçimde akıllı saatler satışlarını daha da artırdı.

Küçük ev aletleri kategorisinde pratikliği ve zamandan tasarruf ettiren özelliği nedeniyle şarjlı dikey süpürgeler ve robot süpürgeler ilgi görmeye devam etti. Aynı kategoride erkek bakım kiti, ütü, saç düzleştirme ve kurutma makineleri de öne çıkan ürünler oldu.

Beyaz eşyada enerji tasarruflu ürünler tercih edilirken, zaman ve yer tasarrufu için kurutma makinesine olan talep yükseldi. Fritözler, çok satan ürünler listesinde yükselişe geçti ve bir önceki yıla göre satışlarını katladı.

TeknoGaranti ve ekran koruma hizmeti gibi hasara karşı önleyici koruma için yapılan satın alımlar da geçen yıla oranla artış gösterdi. Oyun dünyasının gelişimine paralel olarak oyun bilgisayarları ve tamamlayıcı ürünlerinin satışlarında da yükseliş yaşandı. VR ve drone gibi eğlence ürünlerine olan ilgi de arttı.

2022 yılının yıldızları