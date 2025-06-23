Tesla'nın sürücüsüz taksileri Teksas'ta yola çıktı!

Elon Musk'ın CEO'luğunu yürüttüğü Tesla, uzun süredir geliştirdiği otonom taksi hizmetini hayata geçirdi. Şirketin 'robotaksi' adını verdiği sürücüsüz araçlar, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde trafiğe çıktı.

En az 8 kamerayla çevresini algılıyor

Tesla'nın otonom taksileri, şirketin 'Full Self-Driving' (FSD) adlı yazılımı sayesinde çalışıyor. Araçlar, en az 8 kamera aracılığıyla çevrelerini algılayarak kendi kendine sürüş sağlıyor.

Musk, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cybercab adı verilen sürücüsüz araçların Austin sokaklarında yolcu taşımaya başladığını duyurdu. Paylaşıma göre, direksiyonunda kimsenin bulunmadığı ve yalnızca yolcu koltuğunda bir kişinin yer aldığı araçlar şehir içi ulaşıma dahil edildi.

"Tesla güvenlik konusunda süper paranoyak olacak"

Araçların, sabit 4,20 dolarlık ücretle hizmet verdiğini belirten Musk, "Tesla, lansman sürecinde güvenlik konusunda süper paranoyak olacak" açıklamasında bulundu. Bu kapsamda, ilk etapta araçlarda "güvenlik gözlemcisi" sıfatıyla görev yapacak kişiler de bulunacak. Ancak bu kişilerin araca ne ölçüde müdahale edebileceği henüz net değil.

Getting in a Tesla Robotaxi. pic.twitter.com/ibByy7bMg3 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 22, 2025

Şirketin açıklamasına göre, Tesla Model Y araçları sadece şirketin güvenli kabul ettiği bölgelerde çalışacak. Otonom araçlar zorlu hava şartlarından, karmaşık kavşaklardan uzak duracak ve 18 yaş altı yolcuları kabul etmeyecek.

Teksas'ta sürücüsüz araçlar için izin gerekli olacak

Teksas eyaleti ise 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni yasal düzenlemeleri 20 Haziran'da duyurdu. Buna göre, otonom araçlar kamuya açık yollarda insan sürücü olmadan kullanılmadan önce izin almak zorunda olacak. Yetkililere, araçların güvenlik riski oluşturduğuna kanaat getirmeleri durumunda izinleri iptal etme yetkisi verilirken; şirketlerin ayrıca acil müdahale ekiplerine araçlarla ilgili gerekli bilgileri sunmaları da zorunlu hale geldi.