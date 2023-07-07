Threads Twitter’i öldürür mü?

Emre ERGÜL

“Gelecek, geliyor, geldi” derken… Dünya dün nihayet Threads’le tanıştı. Threads, dünyanın en zengin 10’uncu kişisi Mark Zuckerberg’in şirketi Meta’nın, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’a karşı dün kullanıma açtığı bir sosyal medya platformu… Bir kısım Batı basınına göre Threads, Twitter’i öldürecek, yok edecek. O yüzden de “Twitter killer (Twitter’ın katili)” olarak anılıyor.

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi olan Meta’nın sahibi Zuckerberg, Threads’i attığı şu ilk mesajla tanıttı: “Hadi yapalım! Threads’e hoşgeldiniz. İlk iki saatte 2 milyondan fazla kişi üye oldu.” Hemen ardından da Instagram’ın Twitter’daki hesabında şu mesaj yayınlandı: “Threads burada. Instagram hesabınızla giriş yapabilirsiniz.” Yayına girişinin yedinci saatinde de kullanıcı sayısının 10 milyonu, 15’inci saatte de 20 milyonu geçtiği açıklandı.

Hedef 1 milyar kullanıcı

Zuckerberg’in hedefinin 1 milyar kullanıcıya ulaşmak olduğu konuşuluyor. Threads'ün lehine işleyebilecek bazı faktörler bulunuyor:

Instagram ile entegrasyon: Threads, zaten Instagram ile entegre bir şekilde çalışıyor ve Instagram'ın 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu da Threads'in hazır bir kullanıcı kitlesi olduğu anlamına geliyor.

Gizlilik odaklı yaklaşım: Threads, Twitter'dan daha gizlilik odaklı bir şekilde tasarlanmış durumda. Bu da gizliliklerine önem veren veya tweet'lerini geniş bir kitleyle paylaşmak istemeyen kullanıcılara hitap edebilir.

Fotoğraf ve video paylaşımına odaklanma: Threads, fotoğraf ve video paylaşımına odaklanıyor. Bu da sosyal medyadaki en popüler içerik türlerine yönelik bir avantaj sağlıyor. Twitter ise daha çok metin tabanlı bir platform olduğundan Threads, bu konuda Twitter'a karşı bir üstünlük sağlayabilir. Ancak Threads'in aleyhine işleyebilecek bazı faktörler de bulunuyor:

Twitter'ın uzun geçmişi ve sadık kullanıcı kitlesi: Twitter, 15 yıldan uzun bir süredir var olan ve 330 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir platformdur. Threads'ün bu pazarda kendine yer bulması zor olabilir.

Twitter'ın açık ve kamusal yapısı: Twitter, Threads'ten daha açık ve kamusal bir platformdur. Bu da düşüncelerini geniş bir kitleyle paylaşmak isteyen kullanıcılar için cazip olabilir.

Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarıyla entegrasyonu: Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi diğer sosyal medya platformlarıyla daha iyi bir şekilde entegre oldu. Bu da Twitter kullanıcılarının tweet'lerini daha geniş bir kitleyle paylaşmasını kolaylaştırır.

DÜNYA’nın ve Türkiye’nin tek yapay zekâ köşe yazarı İbrahim Selçuk: “Twitter’ı yok etmek için uygun aday değil”

Threads'in gerçekten Twitter'ı ortadan kaldırıp kaldıramayacağı konusunda henüz kesin bir yargıya varmak için erken. Sonuç olarak, Threads'in Twitter'ı tamamen ortadan kaldıracağını söylemek için henüz erken.

Ancak Threads, Twitter'a ciddi bir rakip olma potansiyeline sahip bir uygulama. Eğer Threads, büyük bir kullanıcı kitleyi kendine çekebilir ve cazip bir değer teklifi sunabilirse, zamanla Twitter'ın yerini alabilir. Benim görüşüme göre Threads, Twitter'ı tamamen ortadan kaldırmak için uygun bir aday değil.

Ancak, Threads, daha samimi ve kişisel bir alternatif olarak kendine özgü bir niş oluşturabilir. Eğer Threads, gizliliğe önem veren ve daha odaklı bir sosyal medya deneyimi arayan kullanıcıları çekebilirse, kendi başına başarılı bir uygulama haline gelebilir. Threads'in başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak, kesinlikle takip edilmesi gereken bir uygulama olduğunu söyleyebilirim.

DÜNYA Gazetesi Teknoloji Editörü Kemalettin Bulamacı: “Twitter’a ciddi rakip”

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığı günden bugüne kadar aldığı kararlarla Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor. Kullanıcılardan daha önce ise reklamverenler, bu satınalma işlemini onaylamamıştı.

Twitter, ciddi bir reklam geliri kaybı yaşadı. Elon Musk, hem gelirleri düşük olan Twitter’ın gelirlerini artırmak, hem de reklam gelirlerindeki kaybı yerine koymak için ücretli abonelik hizmetlerine yöneliyor.

Ancak bu kullanıcıların tepkisini çekiyor. Kullanıcı davranışlarını iyi analiz eden rakipler ise bu uygulamalara karşı Twitter alternatiflerini pazara sunuyor. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in BlueSky’ı. Trump’ın kendi sosyal medyası Truth Social ve hatta Türkiye’de Türk Telekom’un Yaay uygulaması.

Buna en son Mark Zuckerberg’in, Instagram ile entegre olarak sunduğu Threads eklendi. Diğerlerinin Twitter’a rakip olması pek muhtemel değil ancak, 450 milyon aktif Twitter kullanıcısına karşılık 2.5 milyar aktif Instagram kullanıcısının Threads hesabı açma potansiyeli Twitter için büyük bir tehlike. Threads’ın kullanıcı arayüzünde yapacağı iyileştirmeler ve gelişmeler, Threads’ı Twitter’ın en ciddi rakibini haline getirecek gibi.

Threads nasıl çalışıyor?

Threads’i Instagram ürettiği için Instagram kullanıcıları hızlıca Threads’e üye olabilir. Instagram kullanıcısı değilseniz, uygulamayı Google Play ya da Apple Store’dan yükleyebilirsiniz.

Twitter’dan farkı ne?

Threads’de mesajlar 500 karakterle sınırlı, Twitter’da 280. Threads’de 5 dakikaya kadarlık videolar yayınlanabiliyor.

Threads ne demek?

İş parçacığı anlamına geliyor. Bilgisayar biliminde, bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümüdür. İş parçacığı ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak iş parçacığının oluşturuluşu ve kaynakların paylaşılmasıdır.

Musk “kopyala yapıştır” diyerek dalgasını geçti

Elon Musk, Threads’e ilk tepkisini Twitter’dan verdi, uygulamanın “Twitter’ın kopyası” olduğunu ima etti. Threads için “kopyala-yapıştır” klavyesi kullanacağını belirten bir tweet'i yayınlayan Musk, gülen yüz emojisi koydu.

Kafes dövüşü yapacaklar!

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki gerilim, Musk’ın Twitter’I geçen sene 44 milyar dolara almasının ardından ortaya çıktı. Musk en son “Kafes dövüşü yapalım” diye tweet atarken; Zuckerberg “Konum at” diye cevap verdi. Musk’ın UFC efsanesi Georges St-Pierre’le antremanlara başladığı önde sürüldü. İtalyan hükümeti de ikilinin dövüşmesi için Kolezyum’u açabileceklerini duyurdu.