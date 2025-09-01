TikTok'tan kullanıcılarını sevindiren hamle: Çok istenen özellikler mesajlaşmaya geliyor!

Sosyal medya devi TikTok, platform içi doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğine önemli güncellemeler getiriyor. Bugüne kadar yalnızca metin, GIF ve çıkartma paylaşımlarına izin veren TikTok, kullanıcıların sıklıkla dile geitrdiği birçok yeni özelliği uygulamaya koyacak. Kullanıcılar artık bire bir ve grup sohbetlerinde sesli notlar, fotoğraflar ve videolar gönderebilecek.

Bu yeni düzenleme kapsamında, sohbet ekranından doğrudan 60 saniyeye kadar sesli not kaydedilip gönderilebilecek. Fotoğraf ve video paylaşımlarında ise tek bir mesajda en fazla dokuz medya dosyası yer alabilecek. Daha fazla içerik göndermek isteyen kullanıcılar ise sonraki mesajlarını kullanarak paylaşıma devam edebilecek. Bu yeniliklerin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

16 yaş altı kullanıcılar için DM özelliği kapalı

TikTok, 16 yaş altı kullanıcılar için DM özelliğini kapalı tutmaya devam ederken, 16-18 yaş arası kullanıcılar için ek güvenlik önlemleri uygulamayı sürdürüyor. 18 yaş ve üzeri kullanıcılar ise diledikleri takdirde bu filtreleri kendileri de etkinleştirebiliyor.

TikTok'taki diğer gelişmeler neler?

TikTok, mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra platformdaki diğer alanlarda da yenilikler yapmaya devam ediyor. Kısa süre önce 'Sana Özel' sayfasına konu yönetimi ve yapay zeka destekli anahtar kelime filtreleri ekleyen şirket, kullanıcıların içerik akışını daha fazla kontrol etmelerini sağlıyor. Ayrıca uygulamada 'Tako' adlı sohbet robotu ve görselleri videoya çeviren 'AI Alive' gibi yapay zeka tabanlı araçlar da bulunuyor.

Şirket, genç kullanıcıların güvenli ve sağlıklı bir platform deneyimi yaşaması adına 'Wind Down' gibi rehberli meditasyon ve yatma zamanı planlaması gibi araçları da kullanıma sunmuştu.