Tüketiciler, zamlar altında eziliyor

Tüketiciler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) şirketlerin yüksek fiyatlı tarifelerini onaylamamasını ve Ticaret Bakanlığı'ndan ise bu tarifeler hakkında şikayet beklemeden resen denetim yapılmasını talep ediyor.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, haberleşme, eğitim ve sağlık gibi alanların kamusal hizmet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve bu hizmetleri sunan şirketlerin aşırı kâr peşinde koşamayacağını belirtti. Ağaoğlu, tarifelerdeki yüzde 300-400'e varan oranlardaki artışların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, hem BTK'nın hem de Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını beklediklerini ifade etti.

"Tüketici dairesi kafasını kumdan çıkartmalıdır"

Ağaoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) GSM operatörlerinin faaliyetlerini düzenleme ve tarifelerini onaylama yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, operatörlerin yüksek fiyat artışları karşısında BTK'nın müdahale etmesi ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini aşan tarife artışlarını onaylamaması gerektiğini belirtti. Ağaoğlu, Tüketici Dairesi'nin de konuya müdahil olması gerektiğini ifade ederek, yüksek enflasyon oranlarına rağmen şirketlerin tarifelerinde yüzde 200, 300, 400 gibi oranlarda artış yapmasının ve enflasyon oranında ek artışlar öngörmenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Tüketici, fiyatlar altında eziliyor"

Tüketicilerin fiyat artışları için BTK ve Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunabileceklerini belirten Ağaoğlu, "Telekomünikasyon sektöründe hizmet veren şirketlerin tüketiciyle yapılan telefon görüşmelerini 2 yıl saklama zorunluluğu var ama hakem heyetleri, mahkemeler kayıt istediğinde tüketici haklı ise ‘teknik arıza oldu, kayıtlar yok’ diyerek vermiyorlar ama kendi lehlerine olan durumda kayıtlar hemen mahkemelere sunuluyor. Büyük şirketler telekomünikasyon şirketleriyle çatır çatır fiyat pazarlığı yaparken, zavallı tüketici bir başına, dayatılan fahiş fiyatı kabul etmek zorunda kalıyor, bu fiyat altında eziliyor" dedi.

"Yüksek faturaları şikayet edin"

Aydın Ağaoğlu, tüketicilere telekomünikasyon hizmetlerindeki yüksek faturalar ve hizmet sorunları için BTK'ye şikayette bulunma çağrısında bulundu. BTK'nin şikayetleri otomatik yazılımla ilgili operatöre yönlendirdiğini ve operatörlerden gelen standart yanıtların ardından, memnuniyetsizlik durumunda bir hafta içinde ikinci bir başvurunun inceleneceğini belirtti. Ağaoğlu, bu ikinci başvuru sonucunda şirketlerin uyarılabileceğini ifade ederek, tüketicilere sözleşme ve hizmet kalitesiyle ilgili sorunlarının yanı sıra yüksek faturaları da şikayet etmeleri gerektiğini vurguladı.