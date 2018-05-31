Türk mühendisler "melez" İHA geliştirdi

31 Mayıs 2018

Türk mühendisler, terör operasyonlarında İHA kullanımında yaşanan zorluklara çözüm olması amacıyla, uzun süre takip etme yeteneği yanında, havada asılı kalarak bekleme özelliği de bulunan bir insansız hava aracı konsepti geliştirdi. Bu konsepte uygun bir deneysel araç da üretildi. İHA, hem döner kanatlı, hem de sabit kanatlı İHA’ların yeteneklerini bünyesinde taşıması nedeniyle “melez” olarak nitelendi. İHA’nın benzerlerinden en önemli farkı ise şeklini farklılaştırarak hangi görevi yapıyorsa ona uygun bir hacme dönüşmesi.

Sabit kanatlı İHA’lar ile hareketli bir hedefe yönelik düz uçuşla başlayan bir takip, sokak aralarında hedefin durması nedeniyle devam ettirilemiyordu. Sabit kanatlı İHA’ların havada asılı bekleme imkanı bulunmuyordu. Asılı durarak bekleme yetenekli bir aracın ise taşıyabildiği pile bağlı olarak görev süresi yetmeyebiliyordu.

Nurus şirketine bağlı üretim şirketi Numaş mühendisleri, bu kısıtları ortadan kaldırmak için hem sabit kanatlı, hem de döner kanatlı İHA’ların yeteneklerini tek bir araçta toplamaya çalıştılar. Yeni araç döner kanatlı İHA’lar gibi havada asılı kalabiliyorken, sabit kanatlı bir İHA gibi uzun menzilli ve göreli olarak yüksek bir irtifada görev yapabilecek.

Bu tür bir İHA’nın ticari olarak üretilmesi halinde askeri operasyonlar yanında, kargo teslimi gibi alanlarda da kullanılması mümkün olacak. Konsept araç, kargo teslimi için geliştirilen mevcut İHA konseptleri ile aynı ağırlıktaki bir paketi daha uzun menzillerde 3 kata kadar daha hızlı taşıyabilecek. Böylece 2 saate yapılabilecek bir teslimatın süresi 6 dakikaya kadar düşebilecek.

"6 ay içinde üretime geçebilir"

Mühendislerin projenin ikinci aşamasında İHA’lar aracılığıyla konum vb. bilgi toplama, bilgileri toplayarak diğer İHA’ları yöneltme gibi kıymetlendirme verileri, akıllı sistemlerin entegrasyon ile İHA’nın kendi kendine karar vererek yol bulabilmesi gibi fonksiyonlar eklenebilecek.

Numaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Renan Gökyay, 4-6 ay içinde konseptin üretime geçmesinin mümkün olduğunu belirterek, işletmeci olmayı hedeflemediklerini söyledi.

Kaynak: AA