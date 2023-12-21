“Türk şirketleri, yapay zekâda kokpite oturdu, uçmaya başladı”

Sevilay ÇOBAN

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, uygulamanın 6 ay sonunda Microsoft Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika bölgesindeki 107 ülke arasında en yüksek kullanım oranına Türkiye’de sahip olacağını belirterek, “Türk şirketleri yapay zekâda kokpite oturdu, yüksek teknolojide uçmaya başladı” dedi.

Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen “Microsoft Copilot Teknolojileri ile Yapay Zekanın Yeni Çağı” başlıklı etkinlikte konuşan Özbilgin, yapay zekânın internetin icadından bu yana teknoloji dünyasındaki en büyük kırılım olduğunu belirtti. Özbilgin, Microsoft’un yapay zekâ temelli teknolojilere yılda 27 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yaptığını kaydederek, yapay zekâ konusunda en önem verdikleri noktanın güven ve sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Özbilgin, dünyadaki en büyük bulut bilişim kapasitesine sahip şirketin Microsoft olduğunu dile getirdi: “Yapay zekâ bugün yapabildiklerini bulut bilişimin ölçeği sayesinde yapabiliyor. LLM (Large Language Models) dediğimiz büyük dil modellerinin gerçek zamanda hesapladığı parametre sayısı trilyonları aşmış durumda.

Bu kapasite sadece bulut üzerinde mevcut olduğu için, bulutsuz bir yapay zeka yetkinliği düşünmemiz mümkün değil. Bir de işin sorumluluk boyutu var ki bunu çok ciddiye alıyoruz. Yapay zekânın işlediği veriyle ne yaptığımızı açıklamak, şeffaf bir anlayışla hesap vermek zorundayız. Microsoft bünyesinde 350 kişilik bir ekip sadece responsible AI dediğimiz sorumlu yapay zekâ ve etik yapay zekâ üzerine çalışıyor. Ne mutlu bize ki bu ekibin başında da bir Türk olan Ece Kamar var."

“Copilot ile Yeni Bir Gelecek” başlıklı bir sunum yapan Microsoft Türkiye Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ise “3 ayda 100 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT teknolojisini biz de Copilot adı altında tüm Microsoft programlarına entegre ederek, bunu kişisel yapay zekâ asistanınız gibi kullanmanızı sağlıyoruz.

Hızla bir sunum mu hazırlamanız gerekiyor? Copilot’a nasıl bir sunuma ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz, hazırlıyor. Metin güzel ama görsel içime sinmedi derseniz sizin için animasyon ekliyor; üstüne bunu bir de konuşma metni formatında istiyorum derseniz, onu da yapıyor. Bunun yanında müşterilerimize kendi copilot’larını yaratma imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

Usta-çırak hayâli

Copilot üzerinden elde edilen tüm çıktıların fikri mülkiyetinin kullanıcıya ait olduğunu da sözlerine ekleyen Yantaç, herhangi bir telif sorunu yaşanması durumunda ise Microsoft’un devreye girdiğini dile getirdi.

Global çapta Copilot’u deneyimleyen ilk 600 şirket arasında yer alan Arçelik ve Enerjisa Üretim’in konuk edildiği Müşteri Deneyimi Paneli’nde ise markaların Copilot entegrasyon süreçlerine ve deneyimlerine değinildi. Enerjisa Üretim Dijital İş Teknolojileri Lideri Berkay Kurtaran, “Copilot ile Word ve PowerPoint gibi uygulamaların kullanım şekli çok değişti. Ciddi bir üretkenlik sağladık. Copilot üzerinde kendi verimizle çalıştığımız için halüsinasyon sorununu ekarte ettik, en büyük kazanımımız da bu oldu” dedi.

Arçelik Bilişim Teknolojileri Direktörü Yekta Caymaz ise Copilot’un verimliliği artırarak katma değeri yüksek işlere odaklanmaya imkân verdiğini söyleyerek, Arçelik’te çalışan tüm arkadaşlarımızı usta, Copilot’u ise çırak olarak konumluyoruz. Gelecekte ise çıraklar usta; ustalar ise ustaların ustası olsun istiyoruz; hayalimiz bu” ifadelerini kullandı.