Türk teknoloji şirketleri için Londra'da yeni üs

Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki potansiyelini uluslararası alana taşımak amacıyla açılan ve Battersea Power Station’da bulunan ofisin lansmanı, İngiltere’den sonra İstanbul’da da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin teknoloji ihracatıyla ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı açılış programına Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve çok sayıda davetli katıldı.

100 milyar sterlinlik pazar

Statista’nın 2024 yılı için İngiltere pazarına yönelik yaptığı araştırmaya göre; Birleşik Krallık’ta bilişim teknolojileri hizmetleri pazarının 2024 yılında 100 milyar sterlini aşacağı tahmin ediliyor. Dünya bilişim sektöründe yüzde 5-10 arası paya sahip olarak öne çıkan Londra, bu payın önemli bir kısmını oluşturarak yılda 85 milyar sterlinin üzerinde ekonomik çıktı üretiyor.

9 milyonluk nüfusu ile Londra, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler için bir yetenek havuzuna ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki her beş işten birinin teknoloji sektöründe olması, Londra'nın bu alandaki lider konumunu pekiştiriyor.

'Vizyonerlere sıcak karşılama'

Etkinliğin açılışında konuşan Kenan Poleo, Londra'yı küresel büyümeye açılan kapı olarak seçen değerli Türk girişimcilere, şirketlere ve vizyonerlere sıcak bir karşılama dilemek istediğini ifade etti.

Poleo, bugün, Türkiye'nin girişimci ruhu ile Birleşik Krallık'ın canlı teknoloji ekosisteminin birleşmesine tanık olduklarını kaydederek, "İngiltere hükümeti ile Türkiye hükümeti arasındaki ikili ilişkiler güçlenerek devam ediyor. Odada bulunan herkese, ticaret ve yatırımın her iki hükümet tarafından da tanınan ikili ilişkilerin temel direklerinden biri olduğunu vurgulamak isterim." diye konuştu.

'Türk şirketleri için mükemmel büyüme fırsatları sunuyor'

İngiltere'nin, küresel olarak işlerini genişletmeye hazır yenilikçi Türk şirketleri için mükemmel büyüme fırsatları sunduğunu anlatan Poleo, "Yatırımcılar, İngiltere'nin teknoloji ekosisteminin güçlü yönlerini tanır. Avrupalı rakiplerinden daha fazla girişim sermayesi yatırımı çekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Poleo, İngiltere'nin Türk teknoloji şirketlerini memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "İngiltere'de varlık göstermeye karar veren Türk teknoloji şirketlerinin yalnızca ofis kurmadıklarının, işbirliği tohumları ektiklerinin farkındayız. Keskin çözümler, yıkıcı teknolojiler ve gelişme arzusu getiriyorlar. YTU Startup House gibi markaların duvar ve masalardan ibaret olmadığına inanıyoruz. Bunlar, ortak büyümenin vaadini sembolize eden köprülerdir; fikirlerin, ortaklıkların, büyümenin ve dostlukların bir kanalıdır." ifadesini kullandı.

Orhan Tanışman ise globalde söz sahibi olmak adına 2015’te Silikon Vadisi'nden başladıkları yolculuğu Taşkent'e, Dubai'ye götürürken asıl varmak istedikleri nokta olan Londra'ya gittiklerini ve 15 Nisan'da şubenin açılışını yaptıklarını söyledi.

Londra deyince akla ilk finansın geldiğini aktaran Tanışman, "Girişim ve teknoloji dünyasının büyük ihtiyaçlarından birisi de finans sektörü. O yüzden Londra'nın gurbetçi sistemi bize çok büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.

Tanışman, yaklaşık bir buçuk yıldır çalıştıklarını anımsatarak, "Böyle bir çabayı ortaya koyuyoruz çünkü sizler bizim o geçtiğimiz yolları daha hızlı geçin diye. Bütün dünyaya Türk teknolojisini anlatabilmek, Türk yeteneğini dünyaya oluşturabilmek ve günün sonunda finans alanı oluşturabilmek adına buradayız." ifadelerini kullandı.