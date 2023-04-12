Turkcell Global Bilgi "Techno Camp" ile teknoloji mühendislerini arıyor

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi, gençlerin kariyerine yön veren eğitim ve gelişim programı Techno Camp’ı 3'üncü kez düzenliyor.

28 Mart'ta başlayıp 23 Nisan'a kadar sürecek başvuruların ardından temmuzda başlayacak olan kariyer-gelişim programına, Türkiye'nin dört bir yanından mühendis adayları başvurabilecek.

"Techno Camp"ı başarıyla tamamlayan mühendisler, Turkcell Global Bilgi bünyesinde istihdam edilecek.

"Genç mühendisleri sektöre 'Techno Camp' ile kazandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital müşteri deneyimi merkezi olarak müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim sunarken, hizmetlerimizin ve sektörümüzün gelişimini de gözetiyoruz. Bu amaç doğrultusunda ülkemizdeki gençlerin sektöre katılımını güçlendirmek, onları yeni teknolojilere hazırlamak ve sektöre kazandırmak adına kariyer ve gelişim programımız 'Techno Camp' için hazırlanıyoruz.

Geleneksel hale gelen programımıza her yıl artan ilgi, mühendislerle ortak vizyonlarımız olduğunu gösteriyor ve bu çabamızın somut karşılığını görmek de bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin 7 bölgesinden, teknoloji alanında kariyer hedefi olan genç mühendisleri bu yıl da 'Techno Camp'e bekliyoruz."

Türkiye'nin her yerinden katılıma açık çevrim içi Techno Camp

Başvuruların ve eğitimin çevrim içi platformda yapılacağı Techno Camp 2023 programına, üniversitelerin mühendislik fakülteleri veya matematik, istatistik vb. teknik bölümlerinde lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da yeni mezun ve/veya en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar başvurabiliyor.

Temmuzda başlayacak ve 2 ay sürecek eğitim kampı boyunca katılımcılar, kapsamlı eğitim araçlarıyla alanında uzman eğitmenlerden, yazılım geliştirme, sistem & network, veri bilimi & iş analizi alanlarında eğitim alacak.

Türkiye'nin her bölgesinden katılıma açık programın başvuruları "http://bit.ly/3FXgJPq" adresi üzerinden bireysel olarak yapılabilecek. Başvuru sayısı her yıl artan Techno Camp programına geçen yıl toplam 5 bin 213 başvuru yapılmış, yapılan değerlendirmeler sonucu kariyer/gelişim programından 60 genç mühendis faydalanmıştı.